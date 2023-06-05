Медики пояснили, який міф про варикоз заважає лікуванню та швидкому одужанню

Варикозна хвороба погіршує якість життя й нерідко спотворює зовнішність людини. Попри те, що методи лікування цієї недуги щороку удосконалюють, досі побутує багато помилкових тверджень про варикоз.
Про це пише "Добробут".
Одним із найпоширеніших міфів є те, що варикозне розширення вен саме собою минеться. Хоч на початку хвороби у людей виникає мінімум скарг, а зовнішні прояви не є надто критичними, слід пам'ятати, що варикоз ніколи не зникає без лікування.
Буває, що варикозне розширення зменшується після пологів, якщо воно з'явилося під час вагітності. Але навіть у цьому випадку розширені вени просто стануть менш помітними, а сама хвороба проявлятиметься іншими симптомами.
На початковому етапі недуги розширюються капіляри і судини шкіри, далі ці зміни прогресують й уражених судин стає більше. З часом вони збільшуються за розмірами. У кожного пацієнта хвороба розвивається з індивідуальною швидкістю. Це залежить від безлічі причин, зокрема наявності чинників ризику.
Флебологи порівнюють варикозні вени з повітряною кулькою. Якщо її надути, а після того здути, вона вже не поверне колишньої форми. Те саме відбувається зі стінками вен при варикозі. Пошкоджені вени ніколи не повернуть своєї первинної форми і з часом тільки збільшуватимуться.
Головна причина - спадкова схильність. Вона не обов'язково має проявитися у другому поколінні, а може передатися від бабусь, прабабусь тощо. Варто наголосити, що у спадок передається не саме захворювання, а схильність до так званої слабкості венозної стінки.
Це дефект розвитку одного з видів сполучної тканини, або одного з видів білка - колагену, з якого складається стінка венозної судини і який відповідає за її міцність і стійкість її до різних навантажень.
Колаген також входить у сполучну тканину шкіри, кісток, сухожиль, хрящів. Тому часто у хворого на варикоз також розвивається артрит, артроз, грижі, остеохондроз і геморой.
Також причиною хвороби є фізичне навантаження, яке припадає на ноги. Оскільки людина прямоходяча, то вени у вертикальному положенні мають забезпечити зворотний рух крові до серця проти сили тяжіння.
Ризики появи варикозного розширення вен збільшують тривалі статичні навантаження. Особливо це стосується людей, професії яких пов'язані з тривалим перебуванням на ногах. Або, навпаки, із сидінням у малорухомому стані.
У зоні ризику вчителі, перукарі, хірурги, продавці, водії, програмісти, бухгалтери, офісні працівники. Також варикоз може виникати у людей, які займаються важкою фізичною працею, наприклад, вантажників.
Найпоширенішим чинником ризику розвитку варикозу є вагітність і пологи. У цей період у жінок відбуваються гормональні зміни, що впливають на еластичність стінки вен та на їхній тонус, а також механічні перешкоди відтоку крові по венах із нижніх кінцівок до серця внаслідок передавлювання плодом великих судин у черевній порожнині.
Внаслідок цього вени ніг починають отримувати підвищене навантаження через зростання тиску в них. Ослаблені вени не можуть впоратися із підвищеним тиском і розтягуються.
Порівняння здорових вен і - з варикозним розширенням (фото: freepik)
Ще один чинник ризику у жінок - гормональні дисбаланси. Жіночі статеві гормони впливають на стінку вен і систему згортання крові як у нормі при циклічних коливаннях, так і за різних гінекологічних захворювань. А це може обтяжувати перебіг хвороби і викликати розвиток ускладнень. Такий же вплив мають гормональні протизаплідні препарати.
Також варикоз може розвиватись через зайву вагу.
Професійні спортсмени через постійні значні навантаження потрапляють у зону ризику появи варикозної хвороби. Іноді варикоз виникає, як наслідок інших хвороб - тромбозу глибоких вен, при серцевій недостатності, ревматизмі, онкозахворюваннях, після перенесених травм ніг. Варикозний синдром може розвиватися і при різних вроджених аномаліях, а також вадах розвитку судин.
Медики наголошують, якщо у вас з'явились ознаки варикозної хвороби, то з часом вони прогресуватимуть і не минуть без належного лікування. При цьому чинники ризику і несприятливі обставини провокуватимуть подальше прогресування недуги. Тому при появі перших же підозр треба звертатись до лікаря.
Читайте також про те, як природним способом "повернути" рівень тестостерону і чоловічу силу.
Раніше ми писали про те, як користуватись кондиціонером, щоб не захворіти.