Медики пояснили, який міф про варикоз заважає лікуванню та швидкому одужанню

Який міф про варикоз заважає одужанню

Одним із найпоширеніших міфів є те, що варикозне розширення вен саме собою минеться. Хоч на початку хвороби у людей виникає мінімум скарг, а зовнішні прояви не є надто критичними, слід пам'ятати, що варикоз ніколи не зникає без лікування.

Буває, що варикозне розширення зменшується після пологів, якщо воно з'явилося під час вагітності. Але навіть у цьому випадку розширені вени просто стануть менш помітними, а сама хвороба проявлятиметься іншими симптомами.

На початковому етапі недуги розширюються капіляри і судини шкіри, далі ці зміни прогресують й уражених судин стає більше. З часом вони збільшуються за розмірами. У кожного пацієнта хвороба розвивається з індивідуальною швидкістю. Це залежить від безлічі причин, зокрема наявності чинників ризику.

Флебологи порівнюють варикозні вени з повітряною кулькою. Якщо її надути, а після того здути, вона вже не поверне колишньої форми. Те саме відбувається зі стінками вен при варикозі. Пошкоджені вени ніколи не повернуть своєї первинної форми і з часом тільки збільшуватимуться.

Чому виникає варикозне розширення вен

Головна причина - спадкова схильність. Вона не обов'язково має проявитися у другому поколінні, а може передатися від бабусь, прабабусь тощо. Варто наголосити, що у спадок передається не саме захворювання, а схильність до так званої слабкості венозної стінки.

Це дефект розвитку одного з видів сполучної тканини, або одного з видів білка - колагену, з якого складається стінка венозної судини і який відповідає за її міцність і стійкість її до різних навантажень.

Колаген також входить у сполучну тканину шкіри, кісток, сухожиль, хрящів. Тому часто у хворого на варикоз також розвивається артрит, артроз, грижі, остеохондроз і геморой.

Також причиною хвороби є фізичне навантаження, яке припадає на ноги. Оскільки людина прямоходяча, то вени у вертикальному положенні мають забезпечити зворотний рух крові до серця проти сили тяжіння.

Які чинники провокують хворобу

Ризики появи варикозного розширення вен збільшують тривалі статичні навантаження. Особливо це стосується людей, професії яких пов'язані з тривалим перебуванням на ногах. Або, навпаки, із сидінням у малорухомому стані.

У зоні ризику вчителі, перукарі, хірурги, продавці, водії, програмісти, бухгалтери, офісні працівники. Також варикоз може виникати у людей, які займаються важкою фізичною працею, наприклад, вантажників.

Найпоширенішим чинником ризику розвитку варикозу є вагітність і пологи. У цей період у жінок відбуваються гормональні зміни, що впливають на еластичність стінки вен та на їхній тонус, а також механічні перешкоди відтоку крові по венах із нижніх кінцівок до серця внаслідок передавлювання плодом великих судин у черевній порожнині.

Внаслідок цього вени ніг починають отримувати підвищене навантаження через зростання тиску в них. Ослаблені вени не можуть впоратися із підвищеним тиском і розтягуються.

Порівняння здорових вен і - з варикозним розширенням (фото: freepik)

Ще один чинник ризику у жінок - гормональні дисбаланси. Жіночі статеві гормони впливають на стінку вен і систему згортання крові як у нормі при циклічних коливаннях, так і за різних гінекологічних захворювань. А це може обтяжувати перебіг хвороби і викликати розвиток ускладнень. Такий же вплив мають гормональні протизаплідні препарати.

Також варикоз може розвиватись через зайву вагу.

Професійні спортсмени через постійні значні навантаження потрапляють у зону ризику появи варикозної хвороби. Іноді варикоз виникає, як наслідок інших хвороб - тромбозу глибоких вен, при серцевій недостатності, ревматизмі, онкозахворюваннях, після перенесених травм ніг. Варикозний синдром може розвиватися і при різних вроджених аномаліях, а також вадах розвитку судин.

Медики наголошують, якщо у вас з'явились ознаки варикозної хвороби, то з часом вони прогресуватимуть і не минуть без належного лікування. При цьому чинники ризику і несприятливі обставини провокуватимуть подальше прогресування недуги. Тому при появі перших же підозр треба звертатись до лікаря.