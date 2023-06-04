6 порад від уролога, які допоможуть "повернути" тестостерон і чоловічу силу

Тестостерон є головним чоловічим гормоном. Саме він відповідає за ряд важливих функцій в організмі. При його зниженні у чоловіків погіршується сексуальний потяг.

Про те, як відновити рівень тестостерону в умовах постійного стресу, розповів уролог Бенедикт Гаврилишин на своїй сторінці в Instagram.

Лікар запевняє, що чарівної таблетки для відновлення тестостерону не існує. Тому радить дотримуватись наступних рекомендацій.

Рівень тестостерону визначають за допомогою аналізів. У кожній віковій категорії своя норма:

На зниження тестостерону вказує часта стомлюваність, перепади настрою, відсутність оргазмів, зменшення об'єму сперми та розміру яєчок.

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