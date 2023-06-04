6 порад від уролога, які допоможуть "повернути" тестостерон і чоловічу силу
Тестостерон є головним чоловічим гормоном. Саме він відповідає за ряд важливих функцій в організмі. При його зниженні у чоловіків погіршується сексуальний потяг.
Про те, як відновити рівень тестостерону в умовах постійного стресу, розповів уролог Бенедикт Гаврилишин на своїй сторінці в Instagram.
Яка норма тестостерону для чоловіків різного віку
На зниження тестостерону вказує часта стомлюваність, перепади настрою, відсутність оргазмів, зменшення об'єму сперми та розміру яєчок.
Рівень тестостерону визначають за допомогою аналізів. У кожній віковій категорії своя норма:
- 16-21 рік - 4,10-32,92 нмоль/л,
- 21-50 років - 5,72-26,14 нмоль/л.
- старше 50 років - 3-27,35 нмоль/л.
Як відновити рівень тестостерону
Лікар запевняє, що чарівної таблетки для відновлення тестостерону не існує. Тому радить дотримуватись наступних рекомендацій.
А саме:
- Помірні силові тренування тричі на тиждень підіймають рівень тестостерону вдвічі. Ввечері краще активно не тренуватися, а прогулятися на свіжому повітрі, якщо це безпечно, або ж зайнятися медитацією чи дихальними практиками. Навіть постояти спокійно 10 хв - вже добре.
- Слід вести регулярне статеве життя.
- Виключити шкідливі звички. Алкогольні напої сприяють ароматизації тестостерону та метаболізації його в жіночі статеві гормони. Проте тут є виняток - сухе червоне вино гальмує ароматазу, тому можна вважати корисним його вживання у невеликих кількостях.
- Наповнити свій раціон корисною їжею. Мінімізувати швидкі вуглеводи (доданий цукор, каші, фрукти, оброблені промислові продукти).
- Нормалізувати рівень вітаміну D.
- Сон 6-8 год в повній тиші та темряві. Припиняйте скролити стрічку за годину до сну. Забудьте про будь-які екрани: телевізор, ноутбук, смартфон. Вони заважають виробленню мелатоніну, а отже, порушують якість сну.
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