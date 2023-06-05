Медики объяснили, какой миф о варикозе мешает лечению и быстрому выздоровлению

Какой миф о варикозе мешает выздоровлению

Одним из самых распространенных мифов является то, что варикозное расширение вен само по себе пройдет. Хотя в начале болезни у людей возникает минимум жалоб, а внешние проявления не слишком критичны, стоит помнить, что варикоз никогда не исчезает без лечения.

Случается, что варикозное расширение уменьшается после родов, если оно появилось во время беременности. Но даже в этом случае расширенные вены попросту станут менее заметными, а сама болезнь будет проявляться другими симптомами.

На начальном этапе болезни расширяются капилляры и сосуды кожи, далее эти изменения прогрессируют и поврежденных сосудов становится больше. С течением времени они увеличиваются в размерах. У каждого пациента заболевание развивается с индивидуальной скоростью. Это зависит от множества причин, в том числе наличия факторов риска.

Флебологи сравнивают варикозные вены с воздушным шариком. Если его надуть, а после этого вздут, он уже не вернет прежней формы. То же происходит со стенками вен при варикозе. Поврежденные вены никогда не вернут своей первичной формы и со временем будут только увеличиваться.

Почему возникает варикозное расширение вен

Главная причина - наследственная предрасположенность. Она не обязательно должна проявиться во втором поколении, а может передаться от бабушек, прабабушек и т.д. Следует отметить, что по наследству передается не само заболевание, а склонность к так называемой слабости венозной стенки.

Это дефект развития одного из видов соединительной ткани, или одного из видов белка - коллагена, из которого состоит стенка венозного сосуда. Этот белок отвечает за прочность стенки и стойкость к различным нагрузкам.

Коллаген также входит в соединительную ткань кожи, костей, сухожилий, хрящей. Поэтому часто у больного варикозом также развивается артрит, артроз, грыжи, остеохондроз и геморрой.

Также причиной болезни является физическая нагрузка, приходящаяся на ноги. Поскольку человек прямоходящий, то вены в вертикальном положении должны обеспечить обратное движение крови к сердцу против силы тяжести.

Какие факторы провоцируют болезнь

Риски появления варикозного расширения вен увеличивают длительные статические нагрузки. Особенно это касается людей, профессии которых связаны с продолжительным пребыванием на ногах. Или, напротив, с сиденьем в малоподвижном состоянии.

В зоне риска учителя, парикмахеры, хирурги, продавцы, водители, программисты, бухгалтеры, офисные работники. Также варикоз может возникать у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, например грузчиков.

Наиболее распространенным фактором риска развития варикоза является беременность и роды. В этот период у женщин происходят гормональные изменения, влияющие на эластичность стенки вен и их тонус, а также механические препятствия оттоку крови по венам из нижних конечностей к сердцу вследствие передавливания плодом крупных сосудов в брюшной полости.

В результате этого вены ног начинают получать повышенную нагрузку из-за роста давления в них. Ослабленные вены не справляются с повышенным давлением и растягиваются.

Сравнение здоровых вен и - с варикозным расширением (фото: freepik)

Еще один фактор риска у женщин - гормональные дисбалансы. Женские половые гормоны влияют на стенку вен и свертывающую систему крови как в норме при циклических колебаниях, так и при различных гинекологических заболеваний. А это может ухудшать течение болезни и вызвать развитие осложнений. Такое же влияние оказывают гормональные противозачаточные препараты.

Также варикоз может развиваться из-за избыточного веса.

Профессиональные спортсмены из-за постоянных значительных нагрузок попадают в зону риска появления варикозной болезни. Иногда варикоз возникает, как следствие других болезней - тромбоза глубоких вен, при сердечной недостаточности, ревматизме, онкозаболеваниях, после перенесенных травм ног. Варикозный синдром может развиваться и при разных врожденных аномалиях, а также пороках развития сосудов.

Медики отмечают, если у вас появились признаки варикозной болезни, то со временем они будут прогрессировать и не минуют без должного лечения. При этом факторы риска и неблагоприятные обстоятельства будут провоцировать дальнейшее прогрессирование недуга. Поэтому при появлении первых же подозрений следует обращаться к врачу.