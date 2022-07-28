Медики объяснили, сколько на самом деле безопасно хранить готовый рис вне холодильника

Употребление остатков риса, сваренного вчера или определенный период времени назад, и хранившегося вне холодильника, может вызвать интоксикацию и привести к тревожным проблемам со здоровьем. К такому выводу пришли исследователи.

Как рис может вызвать пищевое отравление

В большинстве случаев способ приготовления риса никак не связан с пищевым отравлением - обычно виноват способ его хранения.

Дело в том, что рис содержит споры восковой бациллы (Bacillus cereus), которые могут выжить даже после приготовления крупы, говорится в исследовании, проведенном Национальной службой здравоохранения (NHS) в Великобритании.

Эти споры ответственны за выделение пищевых токсинов, и могут вызвать интоксикацию.

Когда рис варят и оставляют в приготовленном виде просто на кухне на столе, он может высвобождать вирус через споры. Bacillus cereus вызывает тошноту, а также может привести к диарее.

Как избежать проблем со здоровьем, употребляя остатки риса

Полакомиться остатками приготовленного риса, не вызывая пищевого отравления, можно при правильном способе хранения сваренной крупы.

Рис нельзя оставлять надолго при комнатной температуре после приготовления. Как рассказывают медики в своем исследовании, рис следует положить в холодильник в течение часа после того, как он был сварен.

Чем дольше готовый рис остается просто на столе, а не в холодильнике, тем выше риск пищевого отравления - он возрастает в геометрической прогрессии.

Вынутый из холодильника рис можно разогреть только один раз, прежде чем он испортится.