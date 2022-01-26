Как разогреть вчерашний рис, чтобы он оставался рассыпчатым: интересный лайфхак
Часто так случается, что только что приготовленного риса хватает не на один раз. На второй день блюдо трудно разогреть, чтобы оно выглядело аппетитно.
Поэтому фуд-блогерша Эмили Марайко в Instagram поделилась хитростью, которая поможет разогреть гарнир и не превратить его в один сплошной комок.
Так, все очень просто. В частности, нужно выложить порцию риса на тарелку, а на него – кусочек льда. Далее все накройте пергаментом и отправьте в микроволновку на 2 – 3 минуты.
После этого нужно убрать лед, перемешать все и наслаждаться блюдом.
Блюдо приятно удивит своим вкусом, будто вы только что его приготовили.
Соответствующий ролик собрал много лайков и комментариев.
Отметим, что белый рис содержит витамины группы B, аминокислоты, калий, фосфор и тому подобное. Все они важны для нашего организма, ведь укрепляют ногти, улучшают работу кишечника и даже замедляют процессы старения кожи.
Также в отличие от других злаков, в рисе нет глютена – сильного аллергена. Поэтому белый злак можно употреблять даже аллергикам.
К тому же больше всего в рисе сложных углеводов, а это источник энергии и поддержка мышц.
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