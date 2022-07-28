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Медики пояснили, скільки насправді безпечно зберігати готовий рис без холодильника

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Четвер 28 липня 2022 18:56
Медики пояснили, скільки насправді безпечно зберігати готовий рис без холодильника Фото: приготований рис при помилках в зберіганні може привести до інтоксикації (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Вживання залишків рису, звареного вчора або певний проміжок часу назад, і який зберігався поза холодильником, може викликати інтоксикацію та привести до тривожних проблем зі здоров'ям. Таких висновків дійшли дослідники.

Про це передає Credihealth.

Як рис може викликати харчове отруєння

У більшості випадків спосіб приготування рису ніяк не пов'язаний з харчовим отруєнням - зазвичай винен спосіб його зберігання.

Річ у тому, що рис містить спори воскової бацили (Bacillus cereus), які можуть вижити навіть після приготування крупи, йдеться в дослідженні, проведеному Національною службою охорони здоров'я (NHS) у Великій Британії.

Ці спори відповідальні за виділення харчових токсинів, і можуть викликати інтоксикацію.

Коли рис варять і залишають в приготованому вигляді просто на кухні на столі, він може вивільняти вірус через спори. Bacillus cereus викликає нудоту, а також може призвести до діареї.

Як уникнути проблем зі здоров'ям, вживаючи залишки рису

Поласувати залишками приготованого рису, не викликаючи харчового отруєння, можна при правильному способі зберігання звареної крупи.

Рис не можна залишати надовго при кімнатній температурі після приготування. Як розповідають медики у своєму дослідженні, рис слід покласти в холодильник протягом години після того, як він був зварений.

Чим довше готовий рис залишається просто на столі, а не в холодильнику, тим вище ризик харчового отруєння - він зростає в геометричній прогресії.

Вийнятий з холодильника рис можна розігріти тільки один раз, перш ніж він зіпсується.

До слова, раніше ми розповідали, які продукти не можна брати на пікнік, оскільки вони зіпсуються миттєво.

А також писали про лайфхак, як розігріти вчорашній рис, щоб він залишався розсипчастим.

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