Медики назвали скрытые симптомы острой нехватки кальция: помогите организму срочно

Ломкие ногти и волосы

Ногти начинают слоиться, становятся блеклыми и прозрачными. На них могут появиться маленькие белые пятнышки. Волосы секутся, начинают выпадать и становятся истонченными. От кальция в организме зависит вся плотность костной ткани, мышц, зубов, ногтей и волос, и такие признаки говорят, что нужно добавить в рацион продукты с кальцием или комплекс витаминов.

Темные зубы

При нехватке кальция в организме начинаются проблемы с зубами – они становятся хрупкими, начинают разрушаться. Однако задолго до таких явных признаков можно заметить более ранние – разрушение эмали зубов. Об этом говорит цвет зубов – пропадает блеск и белизна, зубы становятся темными, а налет образовывается намного быстрее.

Быстрая усталость

Плохое настроение, апатия, тяжелая бессонница и быстрая утомляемость – сигнализируют о том, что кальций либо слишком быстро вымывается из организма, либо организм получает его в недостаточном количестве. Кальций важен не только для состояния ногтей, волос и зубов, он еще и отвечает за ощущение бодрости, так как помогает накапливаться серотонину – гормону радости.

Непонятные скачки давления

Кальций вместе с другими важными витаминами и микроэлементами регулирует артериальное давление, а его недостаток – ведет к гипертонии. При любом стрессе и при нехватке кальция – давление может резко повыситься и гораздо выше допустимых норм. Может возникнуть резкое ухудшение самочувствия, головокружение, шум в ушах. Такие скачки очень вредны для организма и помощь медиков нужна немедленно.

Спазмы в мышцах

Неожиданные сокращения мышц, онемение конечностей, судороги и покалывания – это все может говорить о нехватке кальция в организме. Тонус мышц становится слабее и от этого появляются неконтролируемые сокращения или вялость.

Кожа тоже реагирует

Если вы регулярно тренируетесь и кожу поддерживаете специальной косметикой, но она по-прежнему не приходит в тонус, то вполне вероятно, что признак нехватки кальция.