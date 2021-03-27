Медики назвали приховані симптоми гострої нестачі кальцію: допоможіть організму терміново

Ламкі нігті та волосся

Нігті починають розшаровуватися, стають бляклими та прозорими. На них можуть з'явитися маленькі білі цятки. Волосся січеться, починає випадати й стає стоншеним. Від кальцію в організмі залежить вся щільність кісткової тканини, м'язів, зубів, нігтів і волосся, і такі ознаки говорять, що потрібно додати в раціон продукти з кальцієм або комплекс вітамінів.

Темні зуби

При нестачі кальцію в організмі починаються проблеми з зубами – вони стають крихкими, починають руйнуватися. Однак задовго до таких явних ознак можна помітити більш ранні – руйнування емалі зубів. Про це говорить колір зубів – пропадає блиск і білизна, зуби стають темними, а наліт утворюється набагато швидше.

Швидка втома

Поганий настрій, апатія, важке безсоння, швидка втомлюваність – сигналізують про те, що кальцій або занадто швидко вимивається з організму, або організм отримує його у недостатній кількості. Кальцій важливий не тільки для стану нігтів, волосся і зубів, він ще й відповідає за відчуття бадьорості, оскільки допомагає накопичуватися серотоніну – гормону радості.

Незрозумілі скачки тиску

Кальцій разом з іншими важливими вітамінами та мікроелементами регулює артеріальний тиск, а його недолік веде до гіпертонії. При будь-якому стресі та при нестачі кальцію – тиск може різко підвищитися і набагато вище допустимих норм. Може виникнути різке погіршення самопочуття, запаморочення, шум у вухах. Такі стрибки дуже шкідливі для організму і допомога медиків потрібна негайно.

Спазми в м'язах

Несподівані скорочення м'язів, оніміння кінцівок, судоми та поколювання – це все може говорити про нестачу кальцію в організмі. Тонус м'язів стає слабкішим і від цього з'являються мимовільні скорочення або млявість.

Шкіра теж реагує

Якщо ви регулярно займаєтеся спортом і шкіру підтримуєте спеціальною косметикою, але вона як і раніше не приходить в тонус, то цілком ймовірно, що це ознака нестачі кальцію.