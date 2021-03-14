Ваш организм требует воды: 7 признаков обезвоживания, которые нельзя игнорировать

Водный баланс в организме человека играет очень важную роль и обезвоживание становится причиной многих заболеваний и неприятных состояний. Люди ошибочно полагают, что суточную потребность можно удовлетворить чаем и другими напитками. Но увы, у каждого человека есть своя суточная потребность именно воды.

Усталость

При обезвоживании падает давление, ускоряется сердечный ритм – из-за того, что кровь начинает медленнее поступать в мозг. В комплексе все это приводит к упадку сил. Специалисты советуют в таких случаях не пить очередную чашку кофе – она ухудшит состояние. А вот выпить стакан воды поможет почувствовать прилив сил.

Сухость кожи

Это один из факторов, который указывает на постоянную нехватку жидкости в организме. Тусклость, стянутость или шелушение кожи, круги под глазами и морщины – в этом виноват не недосып или возраст, а именно дефицит воды в организме. Не торопитесь исправлять дефекты специальными кремами, попробуйте увеличить в своем рационе обычную воду и продукты с витаминами.

Мышечные спазмы

Обезвоживание замедляет кровоток и это может вызвать мышечные спазмы. Организм самостоятельно переводит жидкость из мышц в органы, чтобы не допустить обезвоживания. Судороги – неприятное состояние, но их можно избежать с помощью нормализации водного баланса.

Отеки

Организм задерживает в тканях воду и это замедляет кровоток, метаболизм и приводит к отекам. Избыток воды не приводит к отекам, как считают многие. Приводит к отекам как раз обезвоживание и врачи рекомендуют выпивать не менее двух литров в день. Чай, кофе и соки сюда не входят, так как они тоже способны обезвоживать организм.

Головные боли

От обезвоживания начинает снижаться уровень серотонина в крови, а это провоцирует острую боль в области висков. Низкий уровень жидкости в организме отрицательно влияет на кровеносные сосуды и это вызывает мигрени. Вместо обезболивающего медики рекомендуют выпить стакан воды и подождать.

Раздражительность

Ученые уверены, что от уровня воды в организме зависит даже настроение человека. Дефицит жидкости может вызвать раздражение. Если уровень воды в организме падает до 1%, то могут начаться даже нервные припадки. Если чувствуете, что готовы сорваться на кого-то или что вас все раздражает – выпейте стакан воды.

Потеря веса

Не стоит сильно радоваться внезапному похудению. У вас ушли не лишние килограммы, а жидкость из организма. Если процесс потери веса произошел резко и без причин – нужно обратиться к врачу, так как это может говорить не только об обезвоживании, но и о других нарушениях здоровья.