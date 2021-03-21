ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Посмотрите на свои ноги: врачи назвали признаки повышенного сахара и диабета

Новина українською → Воскресенье 21 марта 2021 13:04
Посмотрите на свои ноги: врачи назвали признаки повышенного сахара и диабета Врачи назвали симптомы диабета на стопах (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Стопы могут сигнализировать о повышении уровня сахара в крови и развитии диабета 2 типа. Это нарушения вызывают гипергликемию, симптомы которой могут проявляться именно на ступнях человека.

Врачи рассказали, какие именно симптомы могут говорить о повышении уровня сахара и диабете. Об этом пишет Medicforum.

При развитии диабета 2 типа появляется нарушение выработки инсулина – гормона, который регулирует уровень сахара в крови. При этом заболевании наблюдается повышенный уровень сахара в крови, что вызывает целый ворох проблем в организме. И часто первые проявления появляются на ногах. Особенно ярко эти симптомы выражены при диабетической невропатии.

Как рассказали специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний, повреждение периферических нервов является частым типом повреждения именно у людей с диабетом и начинается оно со стоп.

"Язвы на ногах, инфекции, боли в костях и суставах – это вероятные признаки", - отмечают специалисты.

Еще одним специфическим признаком проблем со стопами может стать утрата чувствительности. При высоком уровне сахара в крови и диабете человек может не заметить давления или травм, вызывающих волдыри и другие поражения кожи с высоким риском инфицирования, а также появление незаживающих язв.

Очень важно при обнаружении любых симптомов диабета 2 типа или повышенного уровня сахара в крови, как можно быстрее обратиться за консультацией к специалисту. Своевременная терапия снижает риск возникновения других проблем со здоровьем.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи перечислили скрытые признаки сахарного диабета.

А также рассказывали о том, что ученые обнаружили связь тяжелой формы COVID-19 с четырьмя заболеваниями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь симптомы диабет
LITE
21 марта не беритесь за серьезные дела: что можно и нельзя делать в Весенний солнцеворот
21 марта не беритесь за серьезные дела: что можно и нельзя делать в Весенний солнцеворот