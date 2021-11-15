Медики назвали копеечную специю, которая может на 30% снизить уровень сахара

Речь идет об ароматной корице, которую можно купить в молотом виде или же в виде палочек.

В исследовании говорится, что корица полезна для людей с диабетом второго типа. Всего за сорок дней специя способна снизить уровень сахара в крови на целых тридцать процентов.

Результаты эксперимента показали, что у людей, которые съели один, три или шесть граммов корицы, уровень сахара в крови упал почти на треть процентов по сравнению с теми, кто этого не делал.

Кроме того, у людей, участвовавших в исследовании наблюдалось снижение уровней триглицеридов, холестерина более чем на 25 процентов.

Ученые говорят, что это частично связано с концентрацией хрома в корице, минерала, который усиливает действие инсулина.

Также результаты исследования говорят, что большая доза корицы - 6 граммов в день - может значительно уменьшить скачки сахара сразу после еды.

Какими симптомами проявляется развитие диабета

Медики выделяют такие тревожные признаки:

ухудшение зрения,

повышенная потребность в мочеиспускании,

утомляемость или онемение и тремор в руках и ногах.

Это интересно

Корица, или Коричник цейлонский 0 вечнозеленое дерево. И специю производят из коры этого дерева, а точнее из внутреннего ее слоя.

Корицу выращивают в течение двух лет, а затем подрезают под корень. В течение следующего года образуются около десятка новых побегов. Затем с этих побегов срезается кора. Она просушивается.

Используется только тонкий (0,5 мм) внутренний слой коры. Метровые коричные полоски при высыхании завиваются в длинные трубочки. Каждая высушенная трубочка состоит из полосок от нескольких побегов. Эти трубочки затем для продажи разрезаются на куски 5-10 см длиной.