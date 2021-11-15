Медики назвали копійчану спецію, яка може на 30% знизити рівень цукру

Йдеться про ароматну корицю, яку можна купити в молотому вигляді або ж у вигляді паличок.

У дослідженні говориться, що кориця корисна для людей з діабетом другого типу. Всього за сорок днів спеція здатна знизити рівень цукру в крові на цілих тридцять відсотків.

Результати експерименту показали, що у людей, які з'їли один, три або шість грамів кориці, рівень цукру в крові впав майже на третину відсотків у порівнянні з тими, хто цього не робив.

Крім того, у людей, які брали участь в дослідженні спостерігалося зниження рівнів тригліцеридів, холестерину більш ніж на 25 відсотків.

Вчені кажуть, що це частково пов'язано з концентрацією хрому в кориці, мінералу, який посилює дію інсуліну.

Також результати дослідження говорять, що велика доза кориці - 6 грамів в день - може значно зменшити скачки цукру відразу після їжі.

Якими симптомами проявляється розвиток діабету

Медики виділяють такі тривожні ознаки:

погіршення зору,

підвищена потреба в сечовипусканні,

стомлюваність або оніміння і тремор в руках і ногах.

Це цікаво

Кориця, або Коричник цейлонський - вічнозелене дерево. І спецію виробляють з кори цього дерева, а точніше з внутрішнього її шару.

Корицю вирощують протягом двох років, а потім підрізають під корінь. Протягом наступного року утворюються близько десятка нових пагонів. Потім з цих пагонів зрізається кора. Вона просушується.

Використовується тільки тонкий (0,5 мм) внутрішній шар кори. Метрові коричні смужки при висиханні завиваються в довгі трубочки. Кожна висушена трубочка складається зі смужок від декількох пагонів. Ці трубочки потім для продажу розрізаються на шматки 5-10 см завдовжки.