Врачи назвали копеечный овощ, который резко снижает уровень сахара на 50%

По прогнозам специалистов, в Великобритании почти каждый десятый житель будет иметь сахарный диабет 2 типа к 2030 году. Как известно, важнейшим аспектом контроля сахарного диабета является регулирование уровня сахара в крови. В частности, это можно сделать с помощью изменений в диете.

Исследование показало, что дешевый ингредиент, а именно экстракт лука, может вызвать резкое снижение уровня сахара в крови, пишет express .

Как снизить уровень сахара в крови

По словам исследователя Энтони Оджи из Университета штата Дельта в Нигерии, лук дешевый и доступный и может использоваться при лечении пациентов с сахарным диабетом.

В частности, во время исследования ученые давали метформин и различные дозы экстракта лука - 200, 400 и 600 миллиграммов на килограмм веса ежедневно трем группам крыс с медицинским диабетом.

Основной целью было выяснить, усилит ли это действие препарата.

Они также давали метформин и экстракт лука трем группам крыс без диабета с нормальным уровнем сахара в крови для сравнения. Важно, что метформин является одним из основных препаратов для лечения сахарного диабета.

В итоге две дозы лукового экстракта, 400 и 600 мг/кг/день, сильно снижали уровень сахара в крови натощак у крыс, больных сахарным диабетом. Сообщается, что экстракт лука также снизил общий уровень холестерина у диабетических крыс.

"Нам нужно исследовать механизм, с помощью которого лук привел к снижению уровня глюкозы в крови", – сказал Оджи и добавил, что пока нет подробных объяснений.

Симптомы сахарного диабета 2 типа включают: