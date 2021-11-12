Этот горячий напиток снизит уровень сахара на 30%: особо полезен диабетикам

Самая большая опасность у людей с диабетом второго типа – высокий уровень сахара в крови. Лечение этого заболевания направлено именно на то, чтобы держать уровень сахара постоянно под контролем.

Как рассказала доктор Сара Брюэр в комментарии для Express , существуют проверенные способы снизить уровень сахара с помощью обычных средств.

Медик объяснила, что основная роль инсулина – регулировать уровень глюкозы в организме. Глюкоза в крови и ее уровень – это основной уровень сахара в крови.

При диабете второго типа выработка инсулина в организме снижается и это приводит к тому, что уровень сахара в крови растет. Со временем это вызывает множество различных проблем со здоровьем.

Однако регулировать производство инсулина в организме можно, в том числе и с помощью определенных продуктов и напитков, которые нужно просто включить в ежедневный рацион.

"Чай улун – традиционный китайский чай, обладает свойствами, которые производят желаемый эффект. Чай, особенно зеленый и белый, содержит антиоксидантные катехины, повышающие чувствительность к инсулину", - рассказала доктор Сара Брюэр.

Как добавила специалист, катехины – это химические вещества растительного происхождения, которые способствуют положительному воздействию чая на организм.

"Люди с диабетом 2 типа, которые пили 1500 мл чая улун ежедневно в течение 30 дней, снижали уровень глюкозы в крови на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом, когда они употребляли другие напитки", - отметила врач.

Доктор Брюэр рассказала, что исследование с участием 38 тысяч женщин показало благотворительное влияние чая улун в целом.

По ее словам, у тех, кто выпивает четыре и больше такого чая в день, вероятность развития диабета на 27% ниже, чем у тех, кто его не пьет.