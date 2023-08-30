Медики пояснили, яка популярна процедура насправді не лікує

Популярний метод, який застосовують при лікуванні опорно-рухового апарату та захворюваннях нервової системи - насправді не має терапевтичного ефекту. Мова йде про ультразвукові процедури.

Про це пише МОЗ у Facebook .

Лікувальний ефект ультразвуку не доведений

"Забігаючи наперед вимушені засмутити всіх, хто вірить у "магічні" властивості звукових коливань. Фактично, цей апарат має всього два фактори дії: тепловий і механічний. Втім, жоден із них не гарантує клінічний результат під час лікування чи реабілітації пацієнтів", - пояснюють медики.

Вони зазначають, що попри це досі можна знайти безліч "експертів", які переконують у всесильності ультразвукової терапії. Зокрема, вони твердять про її дієвість при:

лікуванні захворювань опорно-рухового апарату (артритів, артрозів)

свіжих і давніх переломів

хронічних захворювань нервової системи тощо

За словами "експертів", 8-10 процедур буцімто позбавляють від багатьох проблем. Не потрібно ні вправ, ні медикаментозного лікування - лише чудодійний апарат та віра в диво.

"Сучасні дослідження щодо дієвості ультразвуку - вкрай скептичні. Вони демонструють, що довгострокові переваги від застосування ультразвуку - мінімальні, а ефективність самого методу майже не відрізняється від фіктивного ультразвука. Тобто муляж приладу або апарат, не підключений до мережі, демонструє схожий на свого реального побратима результат", - кажуть медики.

До подібних висновків прийшла Наомі Чінн із відділу спортивного здоров’я та фізичних вправ британського Університету Халла. Разом зі своїми колегами вона проаналізувала ефективність терапевтичного ультразвуку під час лікування пошкоджень м’яких тканин. Висновок - невтішний.

"Доказів виявилося недостатньо. З семи якісних досліджень, які вдалося знайти Чінн і команді в базах даних PubMed та Cochrane, лише два продемонстрували бодай мінімальну клінічну користь від лікування пошкоджених м’яких тканин за допомогою ультразвуку", - зазначають у МОЗ.

Фонофорез також не лікує

Застосування фонофорезу у лікувальних цілях також не має доказової бази. Він передбачає використання ультразвуку для доставки терапевтичних препаратів, нібито покращуючи їх поглинання та проникнення через шкіру.

"В теорії, фонофорез із застосуванням протизапального гелю має полегшувати біль і зменшувати запалення у разі багатьох захворювань опорно-рухового апарату. На практиці ж доказів, що підтверджують його ефективність, - недостатньо. Особливо в контексті лікування симптоматичного остеоартриту колінного суглоба", - пояснюють фахівці.

Профільна література також не доводить ефективності цього методу. З 15 досліджень, включених до огляду, лише одне мало плацебо групу й було визнано високоякісним. Але там не виявили статистично значущої користі ультразвукової терапії для лікування відповідних станів.

"Ультразвук не має жодних переваг порівняно з плацебо або 151 видом електротерапії в лікуванні колінного й кульшового остеоартрозу", - кажуть лікарі.

Вони додають, що під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією, не можна витрачати дорогоцінний час пацієнтів на неефективні, недоказові методи лікування та реабілітації.