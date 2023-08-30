Медики объяснили, какая популярная процедура на самом деле не лечит

Популярный метод, применяемый при лечении опорно-двигательного аппарата и заболеваний нервной системы - на самом деле не имеет терапевтического эффекта. Речь идет об ультразвуковых процедурах.

Лечебный эффект ультразвука не доказан

"Забегая наперед вынуждены огорчить всех, кто верит в "магические" свойства звуковых колебаний. Фактически, у этого аппарата всего два фактора действия: тепловой и механический. Однако, ни один из них не гарантирует клинический результат во время лечения или реабилитации пациентов", - объясняют медики.

Они отмечают, что, несмотря на это, до сих пор можно найти множество "экспертов", которые убеждают во всесильности ультразвуковой терапии. В частности, они утверждают, что оно эффективна при:

лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата (артритов, артрозов)

свежих и старых переломов

хронических заболеваний нервной системы и т. п.

По словам "экспертов", 8-10 процедур якобы избавляют от многих проблем. Не нужно ни упражнений, ни медикаментозного лечения - только чудодейственный аппарат и вера в чудо.

"Современные исследования по эффективности ультразвука - крайне скептичны. Они демонстрируют, что долгосрочные преимущества от применения ультразвука - минимальны, а эффективность самого метода почти не отличается от фиктивного ультразвука. То есть муляж прибора или аппарат, не подключенный к сети, демонстрирует похожий на своего реального собратья результат", - говорят медики.

К подобным выводам пришла Наоми Чинн из отдела спортивного здоровья и физических упражнений британского Университета Халла. Вместе со своими коллегами она проанализировала эффективность терапевтического ультразвука при лечении повреждений мягких тканей. Вывод - неутешительный.

"Доказательств оказалось недостаточно. Из семи качественных исследований, которые удалось найти Чинн и команде в базах данных PubMed и Cochrane, лишь два продемонстрировали минимальную клиническую пользу от лечения поврежденных мягких тканей с помощью ультразвука", - отмечают в Минздраве.

Фонофорез тоже не лечит

Применение фонофореза в лечебных целях также не имеет доказательной базы. Он предполагает использование ультразвука для доставки терапевтических препаратов, якобы улучшая их поглощение и проникновение через кожу.

"В теории, фонофорез с применением противовоспалительного геля должен облегчать боль и уменьшать воспаление при многих заболеваниях опорно-двигательного аппарата. На практике же доказательств, подтверждающих его эффективность, - недостаточно. Особенно в контексте лечения симптоматического остеоартрита коленного сустава", - объясняют специалисты.

Профильная литература также не доказывает эффективности этого метода. Из 15 исследований, включенных в обзор, только одно имело плацебо группу и было признано высококачественным. Но там не было выявлено статистически значимой пользы ультразвуковой терапии для лечения соответствующих состояний.

"Ультразвук не имеет никаких преимуществ по сравнению с плацебо или 151 видом электротерапии в лечении коленного и тазобедренного остеоартроза", - говорят врачи.

Они добавляют, что во время полномасштабной войны, развязанной Россией, нельзя тратить драгоценное время пациентов на неэффективные, недоказуемые методы лечения и реабилитации.