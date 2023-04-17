Ці неочевидні симптоми гіпертонії попереджають про смертельну хворобу

Гіпертонія може виникнути у кожного і в будь-якому віці

"Гіпертонія може вплинути на будь-кого в будь-якому віці. Є кілька факторів, які можуть підвищити ризик розвитку захворювання, включаючи вік, сімейний анамнез, куріння та малоактивний спосіб життя. А от раса не збільшує і не зменшує ризики розвитку гіпертонії", - каже лікар Байо Каррі-Вінчелл, директор служби невідкладної допомоги.

За його словами високий тиск трапляється не лише у літніх людей - 1 з 4 дорослих у віці від 20 до 44 років має гіпертонію.

"Високий тиск є основною причиною інсульту, захворювання, яке зростає серед молоді. Експерти вважають, що підвищений ризик інсульту в цій віковій групі є результатом зростання рівня ожиріння, високого тиску та діабету 2 типу - станів, яких можна запобігти та вилікувати", - пояснює медик.

Також зазначається, що високий тиск пов'язаний з деменцією.

Ознаки гіпертонії

"Артеріальний тиск 130/80 мм рт. ст. або вище вважається гіпертонією. Важливо знати, що деякі люди не відчуватимуть жодних попереджувальних ознак або класичних симптомів, таких як біль у грудях і утруднене дихання, поки хвороба не розвинеться. Погіршення зору, головний біль і часті носові кровотечі також є прихованими ознаками високого тиску", - заявляє Каррі-Вінчелл.

Також прихованим симптомом може бути запаморочення. Лікарі радять регулярно перевіряти артеріальний тиск, щоб стежити за ним у довгостроковій перспективі.

Чому гіпертонія є поширеною

За словами доктора Каррі-Вінчелла, високий тиск особливо поширений через нездоровий спосіб життя, включаючи неправильне харчування і відсутність фізичних вправ.

Також на розвиток гіпертонії може впливати генетика. Люди з діабетом і високим рівнем холестерину часто ризикують мати гіпертонію. Цю хворобу може провокувати і вагітність.

Чому гіпертонія така смертельна

"Гіпертонія підвищує ризики розвитку серцевих захворювань, які можуть призвести до серцевого нападу, серцевої недостатності або інсульту. З часом підвищений тиск пошкодить артерії, що несуть кисень і кров до серця. Без лікування артерії можуть стати жорсткими, це зменшує надходження крові та кисню до серця та решти органів", - зазначає лікар.

Медики пояснюють, що високий тиск змушує серце працювати інтенсивніше. Це спричиняє потовщення нижньої лівої камери серця (лівого шлуночка). А це підвищує ризик серцевого нападу, серцевої недостатності і раптової смерті.

Високий тиск може спричини інсульт. Його наслідками можуть бути інвалідність, втрата мовлення, рухів та інших базових видів діяльності. Дорослі з діабетом і високим тиском також мають більший ризик розвитку хронічної хвороби нирок.

Як запобігти гіпертонії

Медики наголошують, що потрібно періодично обстежуватись у лікарів. Також радять їсти здорову їжу, таку як шпинат, морква та банани - вони можуть знизити тиск.

Важливо багато рухатись і бути активним. Це зробить серце сильним, а кров краще перекачуватиметьмя по всьому тілу, що може допоможе знизити загальний тиск.

Потрібно займатись фізичною активністю хоча б 150 хвилин на тиждень. А також відмовитись від паління, дотримуватись здорової дієти, обмежити вживання натрію (солі) та алкоголю, контролювати здорову вагу та уникати стресу.