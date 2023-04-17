Эти неочевидные симптомы гипертонии предупреждают о смертельной болезни

Гипертония может возникнуть у каждого и в любом возрасте

"Гипертония может повлиять на каждого в любом возрасте. Есть несколько факторов, которые могут повысить риск развития заболевания, включая возраст, семейный анамнез, курение и малоактивный образ жизни. А вот раса не увеличивает и не уменьшает риски развития гипертонии", - говорит врач Байо Карри-Винчелл, директор службы неотложной помощи.

По его словам, высокое давление возникает не только у пожилых людей - 1 из 4 взрослых в возрасте от 20 до 44 лет имеет гипертонию.

"Высокое давление является основной причиной инсульта, заболевание, которая участилась среди молодежи. Эксперты считают, что повышенный риск инсульта в этой возрастной группе является результатом роста уровня ожирения, высокого давления и диабета 2 типа - состояний, которые можно предотвратить и вылечить", - говорит медик.

Также отмечается, что высокое давление связано с деменцией.

Признаки гипертонии

"Артериальное давление 130/80 мм рт. ст. или выше считается гипертонией. Важно знать, что некоторые люди не будут испытывать никаких предупредительных признаков или классических симптомов, таких как боль в груди и затрудненное дыхание, пока болезнь прогрессирует. Ухудшения зрения, головная боль и частые носовые кровотечения также являются скрытыми признаками высокого давления", - заявляет Карри-Винчелл.

Также скрытым симптомом может быть головокружение. Врачи советуют регулярно проверять артериальное давление, чтобы следить за ним в долгосрочной перспективе.

Почему гипертония распространена

По словам доктора Карри-Винчелла, высокое давление особенно распространено из-за нездорового образа жизни, включая неправильное питание и отсутствие физических упражнений.

Также на развитие гипертонии может влиять генетика. Люди с диабетом и высоким уровнем холестерина часто рискуют иметь гипертонию. Эту болезнь может провоцировать и беременность.

Почему гипертония такая смертельная

"Гипертония повышает риски развития сердечных заболеваний, которые могут привести к сердечному приступу, сердечной недостаточности или инсульту. Со временем повышенное давление повредит артерии, несущие кислород и кровь к сердцу. Без лечения артерии могут стать жесткими, это уменьшает поступление крови и кислорода к сердцу и других органов", - отмечает врач.

Медики объясняют, что высокое давление заставляет сердце работать интенсивнее. Это приводит к утолщению нижней левой камеры сердца (левого желудочка). А это повышает риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и внезапной смерти.

Высокое давление может вызвать инсульт. Его последствиями могут быть инвалидность, утрата речи, движений и других базовых видов деятельности. Взрослые с диабетом и высоким давлением также имеют больший риск развития хронической болезни почек.

Как предотвратить гипертонию

Медики отмечают, что нужно периодически обследоваться у врачей. Также советуют есть здоровую пищу, такую как шпинат, морковь и бананы - они могут снизить давление.

Важно много двигаться и быть активным. Это сделает сердце сильным, а кровь будет лучше перекачиваться по всему телу, что поможет снизить общее давление.

Нужно заниматься физической активностью хотя бы 150 минут в неделю. А также отказаться от курения, соблюдать здоровую диету, ограничить употребление натрия (соли) и алкоголя, контролировать здоровый вес и избегать стресса.