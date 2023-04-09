Кардіолог поділилась 5 способами зниження тиску без медикаментів. Збережіть собі їх

Підвищений тиск проблема багатьох українців. Саме високі його показники стають причиною інсультів. Гіпертонія вимагає ретельного лікування і постійного контролю тиску. Втім є способи, які допомагають знизити його без препаратів.

Про те, як знизити тиск без ліків, розповіла кардіолог Дар’я Корчагіна на своїй сторінці в Instagram .

Зменшення ваги

Зменшення ваги у хворих на ожиріння має значний антигіпертензивний ефект. Зменшення маси тіла на 1 кг супроводжується зниженням показників систолічного тиску (верхнього) на 1,5- 3 мм рт. ст., діастолічного (нижнього) - на 1-2 мм рт. ст.

Відмова від куріння

Відмова від цієї шкідливої звички допомагає знизити показники верхнього тиску на 2- 3 мм рт. ст., нижнього - на 1-2 мм рт. ст.

Фізична активність

Регулярна фізична активність сприяє зменшенню тиску. Для досягнення цього ефекту необхідне помірне аеробне навантаження. Як правило, достатньо швидкої ходьби протягом 30-45 хвилин щодня або хоча б 5 разів на тиждень. Так верхній показник знизиться на 3-5 мм рт. ст. та нижній - на 2-3 мм рт. ст.

При цьому будьте обачні, оскільки ізометричні навантаження, такі як підйом ваги, сприяють підвищенню тиску, від них варто відмовитись.

Обмеження вживання солі

Дотримання дієти із обмеження кількості солі сприяє зниженню тиску. Зменшення натрію в дієті до 5,0 г кухонної солі (стільки солі міститься у 1/2 чайної ложки) знижує верхній тиск на 4-6 мм рт. ст. та нижній - на 2-3 мм рт. ст.

Зниження тиску внаслідок зменшення вживання солі більш суттєве у людей похилого віку.

Багата на калій і магній їжа

У раціоні має бути достатня кількість калію і магнію. Щоденно вживайте фрукти та овочі до 400-500 г та кальцію (молочні продукти).

Рекомендується вживати рибу тричі на тиждень. Зменшувати в раціоні кількість жирів, особливо тваринного походження, та обмежувати продукти, багаті на холестерин.

Менше вживати цукру (60 г/добу) і продуктів, що його містять. Так зменшиться верхній тиск на 3-4 мм рт. ст. та нижній - на 2-3 мм рт. ст.

"Тобто, якщо порахувати, то немедикаментозно знизити тиск можливо щонайменше: на 13.5- 21 мм рт. ст. показники верхнього тиску, на 8-13 мм рт. ст. - нижнього. Проте пам‘ятайте, що немедикаментозна терапія не виключає препаратів, які призначив вам лікар, не проводьте самостійно корекцію лікування", - наголошує Корчагіна.