Експерт пояснив, як діабетикам швидко знизити рівень цукру в крові

Рівень глюкози в крові може вийти з-під контролю з багатьох причин. Захмарно високий цукор є результатом споживання вуглеводів, стресу, надмірного вживання алкоголю або невчасного прийому ліків. Людям із цією проблемою життєво необхідно знати, як швидко знизити ці показники і стабілізувати свій стан.

Про те, як зменшити рівень глюкози у крові, пише Express.co.uk .

Як швидко знизити рівень цукру у крові

"Діабетикам необхідно регулярно контролювати рівень глюкози в крові та вживати відповідних заходів, якщо він занадто високий або низький. Якщо рівень глюкози становить 15 ммоль/л або вище, треба терміново знизити його, щоб запобігти виникненню кетоацидозу", - говорить лікар Дебора Лі.

Вона пояснює, що діабетикам, яким призначили "інсулін швидкої дії", треба його прийняти і він спрацює протягом 15 хвилин. Через пів години слід знову перевірити рівень глюкози, аби розуміти, що він не впав надто низько.

Для тих, хто не має "швидкого інсуліну", доктор Лі радить знизити рівень глюкози в крові вправами.

"Цукрознижувальний ефект фізичних вправ триватиме ще протягом 24 годин після того, як ви закінчите їх", - наголошує медик.

Однак слід уникати фізичних вправ, якщо у сечі є кетони. Якщо ви не впевнені, що вам робити, тоді варто проконсультуватись з лікарем онлайн.

Коли може підвищуватись цукор в крові:

якщо забули прийняти дозу ліків або прийняти інсулін

вживали забагато вуглеводів

від великого стресу

при інфекції, такій як грип, інфекції грудної клітки або інфекції сечі

випили забагато алкоголю.

Як контролювати рівень глюкози

"Суворо дотримуйтесь дієти для діабетиків і підраховуйте вуглеводи. Їжте продукти з низьким глікемічним індексом, які повільно виділяють енергію. Споживайте багато клітковини", - каже лікар.

Також Лі радить людям із діабетом тримати здоровий ІМТ, займаючись регулярними фізичними вправами.

"Спробуйте зменшити стрес і подбайте про своє психічне здоров'я та загальне самопочуття. Спіть 7 годин на добу. Якщо ви ведете здоровий спосіб життя та дотримуєтеся правил, це може значно знизити рівень глюкози протягом двох-трьох тижнів", - каже медик.

За словами лікаря Лі, їжа, багата хромом і магнієм, є ідеальною для хворих на діабет, оскільки ці мінерали підтримують дію інсуліну.

"Ці елементи містяться в зелених листових овочах, цілозернових продуктах, м’ясі, рибі, морепродуктах і горіхах", - наголошує медик.