Медики б'ють на сполох: в Україні дуже швидко поширюється небезпечний грип

Грип в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікарі сказали, коли в Україні очікується пік захворюваності на грип

Грип в Україні набирає обертів і за останній тиждень кількість хворих збільшилася на 35%. Однак, як відзначають фахівці, про епідемію говорити зарано, тому що епідпоріг поки що не перевищено.

З початку сезону захворювань гострими вірусними інфекціями та грипом загинуло вже п'ятеро людей. Троє загиблих були зареєстровані у Житомирській області та по одному – у Тернопільській та Запорізькій областях. Як стверджують лікарі, всі пацієнти загинули від ускладнень, через те, що перші дні лікувалися самостійно і не зверталися за медичною допомогою.

За даними медиків, пік захворюваності очікується в кінці січня – початку лютого.

"Епідемічний сезон захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями розпочався восени минулого року і триватиме до весни. Спалахи очікуються в кінці січня — початку лютого. Протягом попереднього епідсезону на грип та ГРВІ в Україні перехворіли 5,4 мільйона осіб, 64 померли. В нашій області летальних випадків не було, але з вірусом і ускладненнями після нього зіткнулися пів мільйона жителів. Майже 70 відсотків із них – діти. Найвища захворюваність спостерігається серед школярів 6-14 років. За прогнозом, в Україні перехворіє до шести мільйонів людей", - розповіла завідувачка відділу організації епідеміологічних досліджень обласного лабораторного центру МОЗ України Олена Кузьменко.

Лікарі відзначають, що основний критерій тяжкості захворювання – це не ступінь підвищення температури, а загальна вираженість інтоксикації організму. Найважливіше - це звернутися до лікаря у перший же день захворювання. Призначення і прийняття противірусних препаратів у перші дві доби хвороби – істотно знижує не тільки ризик ускладнень, але ризик госпіталізації пацієнта.

Грип А H1N1, який циркулює в Україні з 2009 року (він же каліфорнійський, свинячий, пандемічний), може вражати нижні дихальні шляхи, тобто викликати первинні вірусні пневмонії, які є основною причиною смерті хворих. За два-три дні в легенях відбуваються незворотні зміни. Цей штам вірусу вражає людей з надлишковою масою тіла, цукровим діабетом, бронхіальною астмою, вагітних. Причому смертність від нього домінує у молодих людей.