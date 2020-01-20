ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве резко выросла заболеваемость гриппом

Новости » Общество     20.01.2020 - 15:27
В Киеве резко выросла заболеваемость гриппом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За прошлую неделю в Киеве на грипп заболели более 9 тысяч человек

В Киеве за третью неделю 2020 года увеличилась заболеваемость на грипп и ОРВИ на 35,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, всего за третью неделю 2020 года были зарегистрированы 9176 больных гриппом и ОРВИ.

"В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 311", - заявил Поворозник.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 35,2% - 5349 детей (рост на 31,2%), взрослых - 3827 человека (рост на 41,3%). За этот период были госпитализированы 141 человек, 115 из которых дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 50734 человека", - сообщил Поворозник.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с начала эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли пять человек. Среди пострадавших - две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрировано в Житомирской области, по одному в Тернопольской и Запорожской области.

Также сообщалось, что с начала нынешнего эпидемического сезона прививки от гриппа и ОРВИ сделали больше людей, чем за весь прошлый эпидемический сезон. Всего вакцинировались уже более 200 тыс. людей.

Строительство метро в Киеве: застройщик отмывал проценты с миллиарда выделенных средств В Киеве горит многоэтажка, жителей эвакуируют
Новости Украины КиевКиевГрипп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь