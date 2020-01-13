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Украинцев атакует свиной грипп: что нужно знать о симптомах

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 08:49
Украинцев атакует свиной грипп: что нужно знать о симптомах
Грипп в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина)

В Украине активизировался самый опасный вирус гриппа - он скосил уже более ста тысяч человек

Грипп в Украине начинает распространяться со страшной скоростью. По данным Министерства охраны здоровья с 30 декабря 2019 года гриппом и ОРВИ заболели более ста тысяч человек, из них 65% - это дети. С каждым днем эта цифра растет.

По данным МОЗ, пик заболеваемости ожидается в последнюю неделю января и, по предварительным прогнозам, от 5 до 6 миллионов украинцев переболеют гриппом в этом эпидсезоне.

Самым опасным штаммом этой зимой считается вирус гриппа H1N1 (pdm09), который еще называют свиным. Сама болезнь протекает тяжело, но основной риск – это осложнения, которые возникают из-за неправильного лечения и позднего обращения к медикам.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская отметила, что самое большое количество заболевших – в западных и центральных регионах. И чаще всего свиной грипп диагностируют именно там.

Она объяснила, что решающим фактором в лечении этого сложного вируса является своевременное обращение к врачу.

"Поэтому все люди должны знать, относятся ли они к группам риска или нет (избыточная масса тела, сахарный диабет, бронхиальная астма, беременные и т. д.). Если да, их задача — вовремя обратиться к врачу. Вовремя — это первый день болезни. После того как больной обратился к врачу, все остальные непростые решения — зона ответственности доктора. Раннее назначение противовирусных препаратов снижает риск не только осложнений, но и частоту госпитализаций. Раннее — это первые сутки — двое", - рассказала Голубовская.

Медики рекомендуют не сбивать постоянно температуру тела, так как это естественная реакция организма, которая защищает человека. Снижать температуру тела необходимо, если она выше 38,5. Не стоит это делать обычным аспирином, так как при свином гриппе он противопоказан

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