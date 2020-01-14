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В Украине свирепствует убийственный вирус: кто в зоне риска (видео)

STYLERЖизнь    14.01.2020 - 18:19
В Украине свирепствует убийственный вирус: кто в зоне риска (видео)
Вирусная пневмония в Украине (Фото: коллаж РБК-Украина)

Вирусная пневмония в Украине развивается очень стремительно и приводит к фатальным последствиям

Украинские врачи предупреждают о вирусной пневмонии - эта болезнь со стремительным течением, когда человек буквально сгорает изнутри, способна за несколько дней привести к летальному исходу, если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то есть практически в первый день высокой температуры. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Тернополе больницы уже переполнены пациентами с воспалением легких, пять человек в реанимации, а трое - умерли.

По словам врачей, 50 больных вирусной пневмонией в горбольнице №2 одинаковый ход болезни. Сначала они слегли с лихорадкой, кашлем и высокой температурой, которая не сбивалась.

Врач-пульмонолог Тернополськои городской коммунальной больницы №2 Алла Пастернак рассказала, что больные принимают жаропонижающие препараты, не обращаясь к семейному врачу. Они лечатся самостоятельно в течение около четырех дней, после чего начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови. и может выявить пневмонию.

Медики говорят, что с помощью надо обращаться в первый день высокой температуры. Если за три дня ситуация не изменится, то непременно назначается рентген, который и выявит пневмонию.

Она рассказала, что один из пациентов лечился дома самостоятельно целый месяц, и сейчас он находится в реанимации с вирусной пневмонией в очень тяжелой форме.

"Кровь поступает с кислородом в легкие. Они не могут забрать соответствующее количество кислорода, которое необходимо для организма. От того начинает страдать мозг, сердце", - объяснила Пастернак.

У Елены Сидорович 9 дней назад от вирусной пневмонии умер 45-летний муж, хотя как раз вовремя обратился к врачам. На 4-й день горячки он уже был в стационаре, а на 5-й день у мужчины диагностировали воспаление легких.

Вдова говорит, что согласно заключениям врачей, его легкие практически выгорели на шестые сутки - осталось только 20% легких. Болезнь проходила очень интенсивно и была крайне агрессивной, температура не сбивалась.

Муж Сидорович следил за здоровьем и никогда не болел простудами. Он скончался после 8 дней интенсивной терапии в реанимации.

"У нас было более 30 случаев вирусно-бактериальных пневмоний. Трое из них закончилось летально и только в одном случае мы смогли поставить диагноз грипп типа А", - рассказал директор КНП Тернопольская коммунальная городская больница №2 Ростислав Левчук.

Как говорят врачи, такой наплыв пациентов с вирусной пневмонией в Тернополе был 10 лет назад, когда свирепствовал свиной грипп.

Видео: Вирусная пневмония в Украине - врачи рассказали про болезнь, от которой уже умерли шесть человек

По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, из всех штампов вируса гриппа этот H1N1 - такой, который сразу поражает легкие.

Так, именно из западных областей Украины 10 лет назад начался сезон пандемического гриппа, от осложнений которого умерло 400 человек.

Эта зима тоже будет непростой, потому что эпидпорог вирусных заболеваний еще не превышен. Уже есть летальные случаи и не только в Тернополе, но и в Житомире, где трое погибших.

"В других регионах уже переполнены больницы с тяжелыми случаями пневмонии", - рассказала медик.

В группе риска молодые люди от 25 до 49 лет, которые считают себя абсолютно здоровыми и убеждены, что высокая температура - это не повод сразу бежать к врачу.

Видео: Вирусная пневмония в Украине - кто в зоне риска и что нужно знать о симптомах

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