Мечта коллекционера! Украинец нашел редчайшую монету, которая стоит 10 тысяч (фото)

Некоторые копеечные монеты в Украине могут стоить многие тысячи гривен. Один из подобных крайне редких и ценных экземпляров обнаружил счастливчик под Одессой, и похвастался "драгоценностью" в сети. Речь идет о монете номиналом 50 копеек 1992 года выпуска - недавно лот с подобной денежкой выставляли с ценой почти 10 тысяч гривен на аукционе.
Фото находки 10 октября опубликовал Денис Пьянников в Facebook-группе "Аверс (оборотные монеты Украины)".
"Одесская область, чуть до инфаркта не довела", - признался обладатель "клада".
50-копеечная 1992 года штамп 2.1БАм считается редчайшей - такую находили только несколько раз. Среди ее основных особенностей - на лицевой стороне первая гроздь имеет 5 ягод, а третья - 4 ягоды. Из других отличий на аверсе и реверсе - это толщина герба, в зернах колосьев и форме листьев.
Редкую монету 50 копеек 1992 года нашли в Одесской области (фото: facebook.com/groups / Аверс)
Нумизматы называют подобные монеты "англичанками", так как их чеканили английскими штемпелями, при этом применялись разные штампы, из-за ошибки в эскизах щит получился выпуклый.
Специалисты в комментариях осыпали счастливого обладателя такой 50-копеечной монеты поздравлениями:
Кроме того, автора поста даже призвали выложить другие фотодоказательства относительно такой находки:
Редчайшая монета 50 копеек 1992 года (фото: facebook.com/groups / Аверс)
Цена такой монеты договорная, но в среднем коллекционеры на аукционах дают за нее около 10 тысяч гривен. Так, зимой 2020 года на Violity 50 копеек 2.1б с толстым гербом продали за 10 031 гривну, а в конце сентября 2021-го за "англичанку" просили 9 612 гривен.
Фото: скрин violity.com
Напомним, пару недель назад мужчине банкомат выдал редчайшие ценные гривны, и такие уникальные купюры стоят около 40 тысяч.
Также мы писали о том, что недавно украинец в супермаркете получил на сдачу редкую монету, которая стоит почти 1000 гривен.