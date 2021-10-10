Мечта коллекционера! Украинец нашел редчайшую монету, которая стоит 10 тысяч (фото)

"Одесская область, чуть до инфаркта не довела", - признался обладатель "клада".

50-копеечная 1992 года штамп 2.1БАм считается редчайшей - такую находили только несколько раз. Среди ее основных особенностей - на лицевой стороне первая гроздь имеет 5 ягод, а третья - 4 ягоды. Из других отличий на аверсе и реверсе - это толщина герба, в зернах колосьев и форме листьев.

Редкую монету 50 копеек 1992 года нашли в Одесской области (фото: facebook.com/groups / Аверс)

Нумизматы называют подобные монеты "англичанками", так как их чеканили английскими штемпелями, при этом применялись разные штампы, из-за ошибки в эскизах щит получился выпуклый.

Специалисты в комментариях осыпали счастливого обладателя такой 50-копеечной монеты поздравлениями:

Я понимаю штамп 2.2 . А здесь 2.1БАм!!! Из разряда очевидного-невероятного. Мои поздравления!

Берегите здоровье....))) А за монетку поздравляю... супер...

Круть крутяцкая, мои поздравления!

Супер монетка!

Добрый день. Поздравляю!!! Очень-очень редкая 2.1БА,красавица, иными словами - мечта коллекционера!

С 4 ягодками в 3 грозди реверса встречается ооооочень редко

2.1БАм - мои глаза правильно видят? Просто "жир"!!! Поздравляю

Штамп 2.1 по этой монете - просто не верится!

Кроме того, автора поста даже призвали выложить другие фотодоказательства относительно такой находки:

Редчайшая монета 50 копеек 1992 года (фото: facebook.com/groups / Аверс)

Цена такой монеты договорная, но в среднем коллекционеры на аукционах дают за нее около 10 тысяч гривен. Так, зимой 2020 года на Violity 50 копеек 2.1б с толстым гербом продали за 10 031 гривну, а в конце сентября 2021-го за "англичанку" просили 9 612 гривен.

Фото: скрин violity.com