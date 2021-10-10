Мрія колекціонера! Українець знайшов рідкісну монету, яка коштує 10 тисяч (фото)

Деякі копійчані монети в Україні можуть коштувати багато тисяч гривень. Один з подібних вкрай рідкісних і цінних екземплярів виявив щасливчик під Одесою, і похвалився "коштовністю" в мережі. Йдеться про монету номіналом 50 копійок 1992 року випуску - нещодавно лот з подібним грошиком виставляли з ціною майже 10 тисяч гривень на аукціоні.
Фото знахідки 10 жовтня опублікував Денис П'янніков у Facebook-групі "Аверс (оборотні монети України)".
"Одеська область, мало до інфаркту не довела", - зізнався володар "скарбу".
50-копійчана 1992 року штамп 2.1БАм вважається дуже рідкісною - таку знаходили тільки кілька разів. Серед її основних особливостей - на лицьовій стороні перша гроно має 5 ягід, а третя - 4 ягоди. З інших відмінностей на аверсі та реверсі - це товщина герба, в зернах колосків і формі листя.
Рідкісну монету 50 копійок 1992 року знайшли в Одеській області (фото: facebook.com/groups / Аверс)
Нумізмати називають подібні монети "англійками", оскільки їх карбували англійськими штемпелями, при цьому застосовувалися різні штампи, через помилку в ескізах щит вийшов опуклий.
Фахівці в коментарях обсипали щасливого володаря такої 50-копійчаної монети привітаннями:
Крім того, автора поста навіть закликали викласти інші фотодокази щодо такої знахідки:
Рідкісна монета 50 копійок 1992 року (фото: facebook.com/groups / Аверс)
Ціна такої монети договірна, але в середньому колекціонери на аукціонах дають за неї близько 10 тисяч гривень. Так, взимку 2020 року на Violity 50 копійок 2.1б з товстим гербом продали за 10 031 гривню, а наприкінці вересня 2021-го за "англійку" просили 9 612 гривень.
Фото: скрін violity.com
Нагадаємо, пару тижнів тому чоловікові банкомат видав рідкісні цінні гривні, і такі унікальні купюри коштують близько 40 тисяч.
Також ми писали про те, що нещодавно українець у супермаркеті отримав на здачу рідкісну монету, яка коштує майже 1000 гривень.