Мрія колекціонера! Українець знайшов рідкісну монету, яка коштує 10 тисяч (фото)

"Одеська область, мало до інфаркту не довела", - зізнався володар "скарбу".

50-копійчана 1992 року штамп 2.1БАм вважається дуже рідкісною - таку знаходили тільки кілька разів. Серед її основних особливостей - на лицьовій стороні перша гроно має 5 ягід, а третя - 4 ягоди. З інших відмінностей на аверсі та реверсі - це товщина герба, в зернах колосків і формі листя.

Рідкісну монету 50 копійок 1992 року знайшли в Одеській області (фото: facebook.com/groups / Аверс)

Нумізмати називають подібні монети "англійками", оскільки їх карбували англійськими штемпелями, при цьому застосовувалися різні штампи, через помилку в ескізах щит вийшов опуклий.

Фахівці в коментарях обсипали щасливого володаря такої 50-копійчаної монети привітаннями:

Я розумію штамп 2.2. А тут 2.1 БАм!!! З розряду очевидного-неймовірного. Мої вітання!

Бережіть здоров'я....))) А за монетку вітаю... супер...

Круть крутяцька, мої вітання!

Супер монетка!

Добридень. Поздоровляю!!! Дуже-дуже рідкісна 2.1 БА, красуня, іншими словами - мрія колекціонера!

З 4 ягідками в 3 грона реверсу зустрічається дуууже рідко

2.1 БАм - мої очі правильно бачать? Просто "жир"!!! Вітання

Штамп 2.1 по цій монеті - просто не віриться!

Крім того, автора поста навіть закликали викласти інші фотодокази щодо такої знахідки:

Рідкісна монета 50 копійок 1992 року (фото: facebook.com/groups / Аверс)

Ціна такої монети договірна, але в середньому колекціонери на аукціонах дають за неї близько 10 тисяч гривень. Так, взимку 2020 року на Violity 50 копійок 2.1б з товстим гербом продали за 10 031 гривню, а наприкінці вересня 2021-го за "англійку" просили 9 612 гривень.

Фото: скрін violity.com