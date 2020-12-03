Mcdonald's оновив рецепт приготування бургерів: що змінилося

Mcdonald's поміняв рецепт приготування бургерів (Фото: facebook.com/McDonaldsUA)

В компанії McDonald's оголосили про зміну процесу приготування бургерів і з грудня рецепт улюбленої страви у всьому світі стане іншим.

Як повідомили в пресслужбі компанії швидкого харчування, зміниться технологія випічки булочок для бургерів, котлети будуть готувати за новим рецептом і додадуть соус. Про це повідомляє видання Forbes.

Булочки тепер стануть м'якше і темніше і пекти їх почнуть за трьома різними рецептами. В складі не буде ніяких підсилювачів смаку і тільки натуральні інгредієнти для поліпшення текстури, обжарювання і смаку.

Крім того, з грудня поміняються й інші процеси в приготуванні бургерів:

Розмір булочки адаптують під розмір котлети

Яловичі котлети будуть смажити на грилі та невеликими партіями. Цибулю будуть додавати до них відразу на етапі обсмажування.

Сир чедер тепер кластимуть в бургер при певній температурі, щоб він ідеально розплавився на гарячій котлеті.

У "Бігмаку" тепер стане більше фірмового соусу, щоб він міг рівномірно розподілитися по всій булочці.

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