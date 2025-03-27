Мазурек зі згущівкою: готуємо найвідоміший польській пиріг на Великдень

Мазурек - це традиційний польський пиріг, який випікають на Великдень. Він складається з двох шарів - пісочної основи та солодкої начинки з горіхів та фруктів.

Як приготувати польський мазурек зі згущівкою на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Цей пиріг виходить тонким, але дуже ніжним. Основу з тіста зазвичай покривають мигдалевою пастою, варенням, сухофруктами, горіхами та безе.

А верх завжди декорують за допомогою сухофруктів та горішків і найчастіше це великодні малюнки: квіти, гілки верби, яйця, кролики або геометричні візерунки.

Що вам знадобиться:

Борошно пшеничне - 500 г

Цукрова пудра - 50 г

Сіль - 1/8 ч. ложки

Масло вершкове 73% - 220 г

Жовтки - 4 шт.

Сметана 15% - 20 г

Мигдалеві пластівці - 40 г

Для начинки:

Згущене молоко варене - 300 г

Масло вершкове - 120 г

Кокосова стружка - 100 г

Для глазурі:

Чорний шоколад - 160 г

Масло вершкове 73% - 80 г

Як готувати польський мазурек

Борошно разом з сіллю просійте у велику миску, додайте також цукрову пудру. Потім додавайте спочатку масло, далі жовтки та сметану. Добре все перемішайте та замісіть круте тісто.

Розкачайте тісто по розміру прямокутної форми для випікання. Форму змастіть маслом та викладіть тісто. Нерівні краї потрібно обрізати та сплести з них тонкі коси, які викладіть по краях форми. Тісто поколіть виделкою та поставте на годину у холодильник.

Застеліть поверхню тіста пергаментом і насипте всередину горох або квасолю. Помістить корж у духовку, розігріту до 190 градусів - на 20-25 хвилин.

Витягніть деко, приберіть бобові та пергамент і випікайте ще 10 хвилин. Дістаньте основу з духовки та дайте повністю остигнути.

Змішайте у мисці варене згущене молоко, розм'якшене вершкове масло та кокосову стружку. Викладіть начинку на основу тіста та розрівняйте. Поставте у холодильник на 30 хвилин, щоб начинка загусла.

Робимо глазур. На водяній бані розтопіть поламаний на шматочки шоколад та вершкове масло. Постійно помішуйте - до настання однорідності.

Вилийте глазур на пиріг і розрівняйте. Прикрасьте мазурек мигдалевими пластівцями.

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