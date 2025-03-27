Мазурек со сгущенкой: готовим самый известный польский пирог на Пасху

Мазурек - это традиционный польский пирог, который выпекают на Пасху. Он состоит из двух слоев - песочной основы и сладкой начинки из орехов и фруктов.

Как приготовить польский мазурек со сгущенкой на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba .

Этот пирог получается тонким, но очень нежным. Основу из теста обычно покрывают миндальной пастой, вареньем, сухофруктами, орехами и безе.

А верх всегда декорируют с помощью сухофруктов и орешков и чаще всего это пасхальные рисунки: цветы, ветви ивы, яйца, кролики или геометрические узоры.

Что вам понадобится:

Мука пшеничная - 500 г

Сахарная пудра - 50 г

Соль - 1/8 ч. ложки

Масло сливочное 73% - 220 г

Желтки - 4 шт.

Сметана 15% - 20 г

Миндальные хлопья - 40 г

Для начинки:

Сгущенное молоко вареное - 300 г

Масло сливочное - 120 г

Кокосовая стружка - 100 г

Для глазури:

Черный шоколад - 160 г

Масло сливочное 73% - 80 г

Как готовить польский мазурек

Муку вместе с солью просейте в большую миску, добавьте также сахарную пудру. Затем добавляйте сначала масло, далее желтки и сметану. Хорошо все перемешайте и замесите крутое тесто.

Раскатайте тесто по размеру прямоугольной формы для выпекания. Форму смажьте маслом и выложите тесто. Неровные края нужно обрезать и сплести из них тонкие косы, которые выложите по краям формы. Тесто поколите вилкой и поставьте на час в холодильник.

Застелите поверхность теста пергаментом и насыпьте внутрь горох или фасоль. Поместите корж в духовку, разогретую до 190 градусов - на 20-25 минут.

Вытащите противень, уберите бобовые и пергамент и выпекайте еще 10 минут. Достаньте основу из духовки и дайте полностью остыть.

Смешайте в миске вареное сгущенное молоко, размягченное сливочное масло и кокосовую стружку. Выложите начинку на основу теста и разровняйте. Поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы начинка загустела.

Делаем глазурь. На водяной бане растопите поломанный на кусочки шоколад и сливочное масло. Постоянно помешивайте - до наступления однородности.

Вылейте глазурь на пирог и разровняйте. Украсьте мазурек миндальными хлопьями.

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