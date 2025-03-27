Мазурек со сгущенкой: готовим самый известный польский пирог на Пасху
Мазурек - это традиционный польский пирог, который выпекают на Пасху. Он состоит из двух слоев - песочной основы и сладкой начинки из орехов и фруктов.
Как приготовить польский мазурек со сгущенкой на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Этот пирог получается тонким, но очень нежным. Основу из теста обычно покрывают миндальной пастой, вареньем, сухофруктами, орехами и безе.
А верх всегда декорируют с помощью сухофруктов и орешков и чаще всего это пасхальные рисунки: цветы, ветви ивы, яйца, кролики или геометрические узоры.
Что вам понадобится:
- Мука пшеничная - 500 г
- Сахарная пудра - 50 г
- Соль - 1/8 ч. ложки
- Масло сливочное 73% - 220 г
- Желтки - 4 шт.
- Сметана 15% - 20 г
- Миндальные хлопья - 40 г
Для начинки:
- Сгущенное молоко вареное - 300 г
- Масло сливочное - 120 г
- Кокосовая стружка - 100 г
Для глазури:
- Черный шоколад - 160 г
- Масло сливочное 73% - 80 г
Как готовить польский мазурек
Муку вместе с солью просейте в большую миску, добавьте также сахарную пудру. Затем добавляйте сначала масло, далее желтки и сметану. Хорошо все перемешайте и замесите крутое тесто.
Раскатайте тесто по размеру прямоугольной формы для выпекания. Форму смажьте маслом и выложите тесто. Неровные края нужно обрезать и сплести из них тонкие косы, которые выложите по краям формы. Тесто поколите вилкой и поставьте на час в холодильник.
Застелите поверхность теста пергаментом и насыпьте внутрь горох или фасоль. Поместите корж в духовку, разогретую до 190 градусов - на 20-25 минут.
Вытащите противень, уберите бобовые и пергамент и выпекайте еще 10 минут. Достаньте основу из духовки и дайте полностью остыть.
Смешайте в миске вареное сгущенное молоко, размягченное сливочное масло и кокосовую стружку. Выложите начинку на основу теста и разровняйте. Поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы начинка загустела.
Делаем глазурь. На водяной бане растопите поломанный на кусочки шоколад и сливочное масло. Постоянно помешивайте - до наступления однородности.
Вылейте глазурь на пирог и разровняйте. Украсьте мазурек миндальными хлопьями.
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