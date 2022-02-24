На Майдане в Киеве раздают 10 тысяч флагов Украины: "оккупанты, мы не сдаемся!"

"Сейчас каждый, у кого есть дома государственный флаг, должен вывесить его наружу, чтобы показать оккупантам, что мы не сдаемся!" - написал Геращенко.

На Майдане раздают флаги (фото facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"Если вы киевлянин и у вас нет государственного флага - подъезжайте на Майдан и получите его! Слава Украине!" - добавил он.

Геращенко также добавил, что эти флаги были заказаны сразу после предупреждения президента США Джо Байдена о вторжении российской армии в Украину - 16 февраля.

"Тогда они не понадобились. Сейчас - в самый раз!" - резюмировал Геращенко.