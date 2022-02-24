На Майдане в Киеве раздают 10 тысяч флагов Украины: "оккупанты, мы не сдаемся!"

Волонтеры на Майдане Независимости в Киеве начали раздавать 10 тысяч государственных флагов.
Об этом написал в Facebook экс-заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко.
"Сейчас каждый, у кого есть дома государственный флаг, должен вывесить его наружу, чтобы показать оккупантам, что мы не сдаемся!" - написал Геращенко.
На Майдане раздают флаги (фото facebook.com/anton.gerashchenko.7)
"Если вы киевлянин и у вас нет государственного флага - подъезжайте на Майдан и получите его! Слава Украине!" - добавил он.
Геращенко также добавил, что эти флаги были заказаны сразу после предупреждения президента США Джо Байдена о вторжении российской армии в Украину - 16 февраля.
"Тогда они не понадобились. Сейчас - в самый раз!" - резюмировал Геращенко.
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