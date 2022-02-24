ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как защитить себя от взрыва в помещении, где есть окна: инструкция

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 14:23
Как защитить себя от взрыва в помещении, где есть окна: инструкция Фото: Что делать при взрыве в помещении с окнами (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Россия напала на Украину утром 24 февраля. По всей стране прокатились обстрелы. Для того, чтобы не подвергаться панике, напомним, как вести себя при взрывах в доме, где есть окна.

Инструкции опубликовало ЧЕСНО.

Как уберечь себя от взрывной волны в помещении, где есть окна и вам некуда идти?

Инструкция

  • Заклейте окна скотчем, чтобы минимизировать обломки, которые могут разлететься в разные стороны.
  • Если в доме есть жесткий щит, установите его на окно, чтобы оно было прикрыто.

Держите под рукой аптечку со всеми необходимыми медикаментами и документы.

Организовывайте вокруг себя безопасное пространство, сохраняйте спокойствие и доверьтесь украинской армии.

"Верим в наши Вооруженные силы и максимально им помогаем тем, что сохраняем спокойствие и организовываем вокруг себя безопасное пространство", - поддержали украинцев в сообщении.

Читайте также инструкцию, что делать, если в стране пропадет мобильная связь.

Читайте РБК-Украина в Google News
война
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога