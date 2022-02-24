Что делать, если пропадет мобильная связь: инструкция
Россия напала на Украину утром 24 февраля. В связи с хакерскими атаками и ситуацией может возникнуть такое, что не будет мобильной связи.
Что делать в таких случаях сообщает ТСН.
Инструкция, что делать, если мобильная связь пропала
Прежде всего, уже сейчас определите список контактов, с которыми вы должны оставаться на связи на случай чрезвычайной ситуации.
Проще всего тем, у кого дома все еще есть стационарный телефон.
Обязательно обменяйтесь номерами стационарных телефонов ваших родственников и мест работы (если такая возможность существует).
Альтернативой стационарного телефона является спутниковая связь.
Бюджетным и эффективным решением станет использование ультракоротковолновых раций. Они не используют частоты, занятые государственными службами.
Также можно оставаться на связи при помощи мессенджеров, которые могут работать без интернета.
Какие мессенджеры можно использовать
- Bridgefy (iOS / Android)
- Briar (Android)
- Rumble (Android)
- Serval Mesh (Android)
- Vojer (iOS)
- Walkie Talkie (iOS / Android)
Как это возможно
Изначально мессенджеры, которые способны работать без подключения к интернету, создавались для взаимодействия за городом. После люди начали использовать их в местах массового скопления людей, когда связь перегружена.
Специальные мессенджеры позволяют общаться оффлайн с помощью Bluetooth или Wi-Fi. Таким образом, пользователи могут общаться друг с другом на расстоянии до 100 метров. При этом, если использовать Mesh-сеть, то можно будет увеличить это расстояние.
Что такое Mesh-сеть
Mesh-сеть – одноранговая система с распределенной нагрузкой между гаджетами. В этой сети каждый участник – ретранслятор беспроводного сигнала для остальных участников. Реализовать этот процесс можно при помощи Bluetooth/Wi-Fi-соединения.
Mesh-сеть позволяет создать цепочку для передачи данных. Информация в такой сети передается посредством ретрансляции. Смартфоны пользователей в этом случае выступают в качестве промежуточных точек передачи данных. Количество таких подключений может быть бесконечным.
Сообщение будет переходить от одного участника сети к другому, пока его не получит адресат. При этом, другие участники сети не будут знать, какую информацию вы отправили, так как сообщение, которое отправят через Mesh-сеть, будет зашифровано.
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