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Что делать, если пропадет мобильная связь: инструкция

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Четверг 24 февраля 2022 13:05
Что делать, если пропадет мобильная связь: инструкция Фото: Что делать, если нет мобильной связи (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Россия напала на Украину утром 24 февраля. В связи с хакерскими атаками и ситуацией может возникнуть такое, что не будет мобильной связи.

Что делать в таких случаях сообщает ТСН.

Инструкция, что делать, если мобильная связь пропала

Прежде всего, уже сейчас определите список контактов, с которыми вы должны оставаться на связи на случай чрезвычайной ситуации.

Проще всего тем, у кого дома все еще есть стационарный телефон.

Обязательно обменяйтесь номерами стационарных телефонов ваших родственников и мест работы (если такая возможность существует).

Альтернативой стационарного телефона является спутниковая связь.

Бюджетным и эффективным решением станет использование ультракоротковолновых раций. Они не используют частоты, занятые государственными службами.

Также можно оставаться на связи при помощи мессенджеров, которые могут работать без интернета.

Какие мессенджеры можно использовать

Как это возможно

Изначально мессенджеры, которые способны работать без подключения к интернету, создавались для взаимодействия за городом. После люди начали использовать их в местах массового скопления людей, когда связь перегружена.

Специальные мессенджеры позволяют общаться оффлайн с помощью Bluetooth или Wi-Fi. Таким образом, пользователи могут общаться друг с другом на расстоянии до 100 метров. При этом, если использовать Mesh-сеть, то можно будет увеличить это расстояние.

Что такое Mesh-сеть

Mesh-сеть – одноранговая система с распределенной нагрузкой между гаджетами. В этой сети каждый участник – ретранслятор беспроводного сигнала для остальных участников. Реализовать этот процесс можно при помощи Bluetooth/Wi-Fi-соединения.

Mesh-сеть позволяет создать цепочку для передачи данных. Информация в такой сети передается посредством ретрансляции. Смартфоны пользователей в этом случае выступают в качестве промежуточных точек передачи данных. Количество таких подключений может быть бесконечным.

Сообщение будет переходить от одного участника сети к другому, пока его не получит адресат. При этом, другие участники сети не будут знать, какую информацию вы отправили, так как сообщение, которое отправят через Mesh-сеть, будет зашифровано.

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