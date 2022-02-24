RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Майдані у Києві роздають 10 тисяч прапорів України: "окупанти, ми не здаємось!"

Автор: Дмитрий Войналович

Волонтери на Майдані Незалежності у Києві почали роздавати 10 тисяч державних прапорів.

Про це написав у Facebook екс-заступник Міністра МВС України Антон Геращенко.

"Зараз кожен, в кого є вдома державний прапор, повинен вивісити його назовні, щоб показати окупантам, що ми не здаємось!" - написав Геращенко.

На Майдані роздають прапори (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"Якщо ви киянин і у вас немає державного прапору - під'їжджайте на Майдан і отримаєте його! Слава Україні!" - додав він.

Геращенко також додав, що ці прапори були замовлені відразу після попередження президента США Джо Байдена про вторгнення російської армії в Україну - 16 лютого.

"Тоді вони не знадобились. Зараз - на часі!" - резюмував Геращенко.

Ситуація у Києві зараз: що відбувається у місті

Як захистити себе від вибуху в приміщенні, де є вікна: інструкція

Що робити, якщо пропаде мобільний зв'язок

Оновлена мапа найближчих бомбосховищ по всій Україні: як їх знайти

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ