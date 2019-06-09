Матч под угрозой: соперники сборной Украины не смогли вылететь

Матч Украина-Люксембург под угрозой из-за неисправности самолета. Сборная Люксембурга не смогла вылететь на матч 4-го тура отбора Евро-2020 против Украины. Во время транзитной посадки в Литве игроки почувствовали запах гари в самолете. В салоне транспортного средства началось задымление. Об этом сообщает lessentiel.lu.

После посадки неисправного самолета футболисты потребовали его замены. Федерация футбола Люксембурга предоставила все тот же самолет, зафрахтованный у румынской компании Carpatair Fokker-100. Вылет состоялся после переговоров юриста федерации с футболистами. По неофициальным данным, причиной задымления и запаха гари стали проблемы с вентиляционной системой.

Матч Украина-Люксембург под угрозой - что произошло (фото: lessentiel.lu)

Следует напомнить, что матч Украина - Люксембург состоится в понедельник, 10 июня, на "Арене Львов".

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