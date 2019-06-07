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Молодежная сборная Украины впервые вышла в 1/2 финала ЧМ по футболу

Новости » Спорт    07.06.2019 - 18:57
Молодежная сборная Украины впервые вышла в 1/2 финала ЧМ по футболу
Фото: молодежная сборная Украины (GettyImages)

Молодежная сборная Украины по футболу обыграла Колумбию со счетом 0: 1

Молодежная сборная Украины по футболу U-20 в четвертьфинале чемпионата мира обыграла Колумбию со счетом 0: 1. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Победа над сборной Панамы в предыдущем раунде позволила сине-желтым дебютировать в 1/4 финала чемпионата мира.

На 11-й минуте Даниил Сикан вывел украинскую сборную вперед. Этот мяч стал для Сикана уже четвертым на польском мундиале.

Соперники ответили неточными ударами, а вторая половина первого тайма запомнилась грубостью со стороны латиноамериканцев, которые заработали четыре желтые карточки.

Второй тайм активно начали колумбийцы, они владели мячом, однако никаких дивидендов им это не принесло.

11 июня в Гдыне украинцы поспорят за путевку в финал с победителем матча между командами Италии и Мали.

Молодежная сборная Украины впервые вышла в 1/2 финала ЧМ по футболу

Напомним, сборная Украины по футболу U-20 обыграла команду Панамы со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. Тогда голы забили Денис Попов, Сергей Булеца, а Даниил Сикан сделал дубль.

 

 

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