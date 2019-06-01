Супрун высказалась о влиянии футбола на психику фанатов

Иллюстративное фото: футбольные болельщики (football.ua)

Супрун дала советы футбольным болельщикам

Уляна Супрун рассказала, как футбол влияет на психологическое состояние фанатов. На фоне сегодняшнего финала Лиги Чемпионов и.о. главы Минздрава на своей страничке в Facebook отметила, что вечер принесет миллионам любителей футбола напряженное, но одновременно и приподнятое настроение.

Так, во время просмотра игры поклонники чувствуют себя частью команды.

"Это происходит благодаря так называемым зеркальным нейронам - тем самым, позволяющие нам чувствовать эмпатию. Это явление позволяет чувствовать связь и общность без вербального общения и непосредственной беседы", - написала Супрун.

Также она рассказала, что если команда, за которую вы болеете, выигрывает или играет хорошо, мозг начинает выпускать нейромедиатор дофамин, который непосредственно участвует в регулировании центров мотивации и удовольствия.

"Эта реакция работает и в обратном направлении - если команда проигрывает, освобождается кортизол", - добавила руководительница Минздрава.

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Просмотр футбола имеет влияние и на когнитивные навыки, указала Супрун. Просмотр старых футбольных матчей из "золотого фонда" замедляет развитие деменции. По ее словам, это связано с так называемой эмоциональной памятью.

"Когда мы переживаем возвышенные эмоции, просматривая матч, это может стимулировать воспоминания, потенциально усиливать деятельность мозга", - говорится в сообщении.

Супрун подчеркнула, что футбол полезно не только смотреть, но и играть. По этому поводу она перечислила ряд позитивных моментов от этого вида физической активности:

Как и любая физическая активность, регулярная игра в футбол делает нас счастливее - мы здоровее питаемся, улучшаем здоровье, положительно влияем на самооценку и уменьшаем стресс.

Футбол - это и хорошее кардиотренировки, что улучшает аэробные способности и здоровье сердца и сосудов, помогает держать в норме вес и улучшает тонус мышц, положительно влияет на силу и выносливость.

Футбол учит координации, способствует совместной работе и обмена, учит "думать на ходу", помогает повысить навыки концентрации, настойчивости и самодисциплины, повышает уверенность и самооценку.

Иллюстративное фото: фанаты на финале ЛЧ в Киеве в 2018 году (facebook.com/LiverpoolFC)

Игра в футбол как лекарство - много исследований указывают в пользу этого вида физической активности для людей любого возраста.

"Интересно, что даже существует практика "ходячего футбола" для людей пожилого возраста. Ее создали, чтобы люди за 60 могли играть в футбол (они делают это гораздо медленнее, почти со скоростью ходьбы), одновременно уменьшить риски дискомфорта и появления травм", - отметила она.

Есть доказательства, что футбол в различных форматах продолжительности тренировок и нагрузки - полезный вид физической активности при хронических болезней - диабета 1 и 2 типа, гипертонии, ожирения, многих заболеваний мышц, костей и суставов (остеоартрит, ревматоидный артрит, остеопороз) , синдрома хронической усталости и даже депрессии.

Физическая активность сама по себе может быть источником стресса. Командные игры, такие как футбол - это адреналин.

Игра в футбол - это хорошая стратегия преодоления психических расстройств и социализации.

Командные виды спорта связаны с активным выделением окситоцина - важного гормона и нейромедиатора, обезболивающее и успокаивает. Окситоцин участвует в сопереживании, доверии, щедрости, альтруизме, сплоченности, сотрудничества и (социальной) мотивации.

Футбол (как и пение или забеги) порождает состояние социального потока и выделение окситоцина, вследствие чего возникает состояние родства. Это полезно в преодолении расстройств, когда мы чувствуем себя одинокими или изолированными.

"Более того - футбол как вид физической активности часто используют в стратегиях общественного здоровья и распространение здорового образа жизни", - написала Супрун.

Также она дала фанам ряд "установок" на вечер просмотра, призвав хотя бы не превышать дозировку алкоголя, пить воду и следить за тем, что вы едите.

"К примеру, пива стоит пить не более 350 мл - это то количество спирта, которое печень может обезвредить относительно быстро", - заключила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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