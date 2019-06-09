Матч під загрозою: суперники збірної України не змогли вилетіти

Матч Україна-Люксембург під загрозою через несправність літака. Збірна Люксембургу не змогла вилетіти на матч 4-го туру відбору Євро-2020 проти України. Під час транзитної посадки в Литві гравці відчули запах гару в літаку. В салоні транспортного засобу почалося задимлення. Про це повідомляє lessentiel.lu.

Після посадки несправного літака футболісти зажадали його заміни. Федерація футболу Люксембургу надала все той же літак, зафрахтований у румунської компанії Carpatair Fokker-100. Виліт відбувся після переговорів юриста федерації з футболістами. За неофіційними даними, причиною задимлення і запах гару стали проблеми з вентиляційною системою.

Матч Україна-Люксембург під загрозою - що сталося (фото: lessentiel.lu)

Слід нагадати, що матч Україна - Люксембург відбудеться в понеділок, 10 червня, на "Арені Львів".

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