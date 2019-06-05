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Инфантино переизбран главой ФИФА на второй срок

Новости » Спорт    05.06.2019 - 15:29
Инфантино переизбран главой ФИФА на второй срок
Фото: Джанни Инфантино (fifa.com)

Конгресс организации также утвердил изменения по выборам президента

Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) на второй четырехлетний срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации. 

Швейцарец был единственным кандидатом, переизбрание которого состоялось на конгрессе ФИФА в Париже.

В связи с этим делегаты конгресса упростили процедуру выборов президента, если в них принимает участие один кандидат. В таком случае глава будет избран не тайным письменным голосованием, а аккламацией (публичное одобрение участников конгресса в виде аплодисментов, восклицаний, реплик и прочего неформального изъявления мнения).

Инфантино возглавил организацию в феврале 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост после коррупционного скандала в ФИФА.

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