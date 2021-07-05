Матч за Суперкубок Украины в июле может не состояться: в чем причина

Кто виноват в переносе матча?

По информации издания, инициатором переноса матча выступило руководство Динамо. Киевляне якобы обратились в УПЛ с просьбой сыграть с "горняками" за Суперкубок позже.

Свое обращение "динамовцы" мотивировали тем, что большое количество игроков их клуба не успеют должным образом подготовиться к сезону, так как только недавно прибыли из расположения национальной сборной Украины.

Когда же состоится Суперкубок?

Новая дата игры, по информации "Метарейтинг", - 22 сентября.

Однако официально об этом будет объявлено после того, как и Динамо и Шахтер уведомят Премьер-лигу соответствующими письмами.

"Будем думать и решать, поскольку сборникам двух клубов-участников этого матча нужно время на восстановление. Однако про возможную дату в сентябре говорить еще рано", - рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Фото: Динамо и Шахтер сыграют, скорее всего, в сентябре (fcdynamo.kiev.ua)

Билеты продают на 24 июля

Тем временем, на официальном сайте Динамо 5 июля появилась информация о старте продажи билетов на матч за Суперкубок Украины.

И указано: "поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 24 июля, начало в 21:00". И все.

На сайте продажи билетов также информации о переносе матча нет. Молчит и сайт "горняков".

Представители клубов никак официально не комментируют перенос дерби.

Что такое Суперкубок Украины?

Суперкубок Украины по футболу - одноматчевый ежегодный турнир, основанный в 2004 году.

В его розыгрыше принимают участие чемпион Украины и обладатель Кубка Украины. Но так как в сезоне 2020/21 Динамо завоевало оба титула, то киевляне, согласно регламенту, сыграют с серебряным призером прошлого сезона - Шахтером.

Именно матчем за Суперкубок открывается новый сезон в УПЛ.

К слову, киевляне будут защищать этот титул четвертый год подряд.

Фото: так выглядит трофей Суперкубка Украины (upl.ua)

Добавим также, что первая игра в чемпионате между Шахтером и Динамо состоится 2 октября.