Матч за Суперкубок України в липні може не відбутися: в чому причина

Хто винен у перенесенні матчу?

За інформацією видання, ініціатором перенесення матчу виступило керівництво Динамо. Кияни нібито звернулися в УПЛ з проханням зіграти з "гірниками" за Суперкубок пізніше.

Своє звернення "динамівці" мотивували тим, що велика кількість гравців їхнього клубу не встигнуть належним чином підготуватися до сезону, оскільки тільки нещодавно прибули з розташування національної збірної України.

Коли ж відбудеться Суперкубок?

Нова дата гри, за інформацією "Метарейтингу", - 22 вересня.

Однак офіційно про це буде оголошено після того, як і Динамо і Шахтар повідомлять Прем'єр-лігу відповідними листами.

"Будемо думати і вирішувати, оскільки збірникам двох клубів-учасників цього матчу потрібен час на відновлення. Однак про можливу дату у вересні говорити ще рано", - розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

Фото: Динамо і Шахтар зіграють, швидше за все, у вересні (fcdynamo.kiev.ua)

Квитки продають на 24 липня

Тим часом на офіційному сайті Динамо 5 липня з'явилася інформація про старт продажу квитків на матч за Суперкубок України.

І зазначено: "поєдинок пройде в Києві на НСК "Олімпійський" 24 липня, початок о 21:00". І все.

На сайті продажу квитків також інформації про перенесення матчу немає. Мовчить і сайт "гірників".

Представники клубів ніяк офіційно не коментують перенесення дербі.

Що таке Суперкубок України?

Суперкубок України з футболу - одноматчевий щорічний турнір, заснований у 2004 році.

У його розіграші беруть участь чемпіон України та володар Кубка України. Але так як в сезоні 2020/21 Динамо завоювало обидва титули, то кияни, згідно з регламентом, зіграють зі срібним призером минулого сезону - Шахтарем.

Саме матчем за Суперкубок відкривається новий сезон в УПЛ.

До слова, кияни захищатимуть цей титул четвертий рік поспіль.

Фото: так виглядає трофей Суперкубка України (upl.ua)

Додамо також, що перша гра в чемпіонаті між Шахтарем і Динамо відбудеться 2 жовтня.