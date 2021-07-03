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Известный украинский футболист поехал на заработки в Россию

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Суббота 03 июля 2021 19:12
Известный украинский футболист поехал на заработки в Россию Фото: Дмитрий Иванисеня покидает "Зарю" ради российского клуба (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Владимир Костырин

Украинский футболист, хавбэк луганского клуба "Заря" Дмитрий Иванисеня собирается продолжить свою карьеру в России в ФК "Крылья советов".

Сейчас 27-летний спортсмен уже прибыл в расположение российской команды в Сербии, говорится в сообщении самарского клуба в Twitter.

По информации прессы, Иванисеня намерен подписать долгосрочный контракт с российским клубом. В прошлом сезоне "Крылья советов" вышли в РПЛ.

Отметим, что луганская "Заря" финишировала третьей в чемпионате сезона-2020/21 и сыграет в Лиге Европы. Иванисеня в текущем сезоне провел 21 матч и забил 5 голов в УПЛ. В настоящее время клуб проводит летние сборы в Турции.

Также Иванисеня имеет опыт выступления за сборную Украины - выходил в ноябре 2019 года на замену в перерыве.

Кстати, недавно центральный полузащитник и защитник луганской "Зари" перед этим опроверг слухи о переходе в харьковский "Металлист".

Известный украинский футболист поехал на заработки в Россию

Дмитрий Иванисеня (фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Новость о том, что Иванисеня близок к переходу в российский клуб, вызвала в сети бурную реакцию с критикой. В адрес спортсмена-заробитчанина посыпались нелестные комменты и упреки в беспринципности, а также прозвучали мнения, что это станет крестом на карьере футболиста.

  • Вот Лужный как-то правильно сказал. "Я считаю, что раз они туда поехали, то назад, в Украину, их уже не нужно пускать. Таких людей, конечно, много. Надо дать им депортацию из страны - и все. Что они за футболисты такие? Поезжай куда-нибудь, только не в Россию", - говорил Олег Романович в 2015 году... Надеюсь, фаны "Зари" проводят беспринципного у**ана Иванисеню так, как он того заслуживает.
  • Жесть, думаю без проблем мог бы попробовать себя в бельгийском середняке. Но он решил на пике карьеры пойти на дно.
  • Как человека его понять нельзя, а как барыгу - можно, не он первый и не он последний.
  • Сборную сюда вообще нет смысла приплетать. Ему уже 27 и уровень сборной он явно не тянет. Видимо, и сам это понимает, поэтому наплевал на всех и поехал за длинным рублем.
  • Это крест на карьере.

Напомним, что Иванисеня получил дебютный вызов в сборную Украины в 2019 году.

Как сообщалось, недавно два футболиста "Динамо" ушли в "Зарю". Ахмед Алибеков и Сергей Булеца будут выступать в луганском клубе в течение двух сезонов.

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Российская Федерация Заря футболист Футбол
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