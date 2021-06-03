ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля, старт сезона УПЛ - днем позже

Новина українською →
Киев, Четверг 03 июня 2021 13:54
Матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля, старт сезона УПЛ - днем позже Фото: матч "Динамо" - "Шахтер" (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

Матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля. Его разыграют "Динамо" и "Шахтер" на НСК Олимпийский в Киеве.

Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Сегодня исполком УАФ утвердил дату проведения матча за Суперкубок, а также старт сезона чемпионата Украины в Премьер-лиги. Сезон УПЛ-2021/22 начнется на следующий день, 25 июля. В нем впервые с сезона-2013/14 будут играть 16 команд.

Конец первой части чемпионата Украины запланирован на 11 декабря (базовая дата) в 18-м туре, а конец сезона - 21 мая 2022 года в 30-м туре.

Уже известно, что из Первой лиги в УПЛ подымутся "Верес" и "Черноморец". Третья путевка в высший дивизион еще не определена. В сезоне Первой лиги осталось сыграть два тура.

"Динамо" попало в матч за Суперкубок как чемпион Украины и обладатель Кубка, а "Шахтер" - как вице-чемпион.

Напомним, вчера "Динамо" подписало новый двухлетний контракт с главным тренером Мирчей Луческу. В первый свой сезон с ним команда оформила золотой "хет-трик", выиграв чемпионат, взяв Кубок и Суперкубок Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Динамо Шахтер УПЛ
NEWS
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
DAILY
Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях