Матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля, старт сезона УПЛ - днем позже
Матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля. Его разыграют "Динамо" и "Шахтер" на НСК Олимпийский в Киеве.
Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.
Сегодня исполком УАФ утвердил дату проведения матча за Суперкубок, а также старт сезона чемпионата Украины в Премьер-лиги. Сезон УПЛ-2021/22 начнется на следующий день, 25 июля. В нем впервые с сезона-2013/14 будут играть 16 команд.
Конец первой части чемпионата Украины запланирован на 11 декабря (базовая дата) в 18-м туре, а конец сезона - 21 мая 2022 года в 30-м туре.
Уже известно, что из Первой лиги в УПЛ подымутся "Верес" и "Черноморец". Третья путевка в высший дивизион еще не определена. В сезоне Первой лиги осталось сыграть два тура.
"Динамо" попало в матч за Суперкубок как чемпион Украины и обладатель Кубка, а "Шахтер" - как вице-чемпион.
Напомним, вчера "Динамо" подписало новый двухлетний контракт с главным тренером Мирчей Луческу. В первый свой сезон с ним команда оформила золотой "хет-трик", выиграв чемпионат, взяв Кубок и Суперкубок Украины.