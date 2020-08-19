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В Запорожье заметили парочку собак за рулем "Ланоса": смешное фото

Запорожье, Среда 19 августа 2020 09:02
В Запорожье заметили парочку собак за рулем "Ланоса": смешное фото
Собаки за рулем авто удивили жителей Запорожья (колаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Запорожье сделали курьезное фото животных за рулем автомобиля

В Запорожье заметили странную парочку за рулем автомобиля. Две довольно крупные собаки сидели на сиденье водителя и пассажира в авто марки Daewoo Lanos.

Курьезный снимок сделали местные жители и выложили в сеть. Произошло это на улице Рустави, что в Осипенковском микрорайоне города, около одного из магазинов АТБ. Об этом пишет subbota.ua.

Животным, очевидно не впервой так дожидаться хозяев, пока те скупаются в супермаркете. Более того, очевидцы смеются, что охрана у автомобиля надежная - двойная.

В Запорожье заметили парочку собак за рулем &quot;Ланоса&quot;: смешное фото

Собаки ждут хозяев "за рулем" авто (фото: subbota.ua)

Не смешным в этой ситуации является то, что собаки сидели в закрытом авто под ярким солнцем. Ведь всем известный факт, что в салоне автомобиля может стать неимоверно жарко. Желательно оставлять поток воздуха, либо закрывать солнцезащитными материалами стекла.

Ранее мы писали, что в Карпатах олененок напал на грибника. Животное атаковало мужчину и прогоняло из лесу.

Также сообщалось, что в Харькове заметили аномальное нашествие аистов на городской свалке. Видео с десятками животных попало в сеть.

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