Український майстер макраме зв'язав велосипед і потрапив в Книгу рекордів (відео)

Майстер зв'язав собі велосипед (скрін відео)

У Київській області майстер макраме зв'язав велосипед і потрапив до Книги рекордів України

У Київській області мешкає унікальний майстер макраме, який зв'язав з мотузки велосипед, і не тільки. Чоловік присвячує своєму хобі дуже багато свого часу і готовий довго і нудно говорити про це.

Щоб зв'язати велосипед, майстру знадобилося ні багато ні мало 7 кілометрів мотузки, йдеться в сюжеті ТСН.

Станіслав в'яже вузли вже понад тридцять років. Він вчився цьому по дитячому посібнику, але потім винайшов власну техніку.

Щоб шматок мотузки перетворився на хитромудрий виріб, потрібно багато терпіння. Іноді на роботу йдуть дні, іноді - місяці, а буває, що і роки.

Найбільш амбітне і складне творіння Святослава - в'язаний велосипед. Майстер стверджує, що у виробі немає жодного металевого елемента, тільки мотузки.

Велосипед майстер створював протягом п'яти років. На нього пішло 7 кілометрів мотузки, а вузлів у виробі 120 тисяч. Причому тричі довелося переробляти велосипед - не було достатньої жорсткості рами. А ось ім'я придумалося відразу - велосипед звуть Рустам (на честь майстра - Рудич Станіслав Миколайович).

Велосипед потрапив у Книгу рекордів України у категорії "мистецтво". А ось майстер мріє відкрити музей макраме.

Майстер макраме протягом п'яти років в'язав велосипед (відео: ТСН)

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