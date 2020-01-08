Масштабные пожары в Австралии: украинки помогают спасать животных (фото)

Пожары в Австралии уже привели к гибели более миллиарда животных и по данным экологов из Сиднейского университета и Всемирного фонда дикой природы континента, в результате бедствия могут быть полностью уничтоженными некоторые вымирающие виды. Украина уже заявила о готовности оказать помощь в тушении бушующей огненной стихии и может отправить около 200 спасателей ГСЧС.

Тем временем в мире большое количество людей, включая знаменитостей, собирают средства для поддержки австралийских волонтеров, которые занимаются спасением животных.

Украинцы тоже не остались в стороне, и кроме финансовой помощи также мастерят специальные защитные изделия, чтобы спасти представителей австралийской фауны.

Как пишет харьковчанка Юлия Иваненко на своей странице в Facebook, ежедневно поступают уточненные данные по потребностям. Девушка шьет мешочки и одеяла для кенгуру и птиц.

"Мешочки должны состоять из двух частей - внешней и внутренней. На каждую внешнюю просят делать три внутренние для того, чтобы их можно было вынуть и постирать. Размеры внешнего и внутреннего мешочков указаны в таблице. Первый столбик внешний, второй столбик внутренний", - говорится в публикации.

Лесные пожары в Австралии - украинцы шьют мешочки и одеяла для животных (Фото: facebook.com/julya.ivanenko)

Волонтерка отмечает, что все должно быть изготовлено из хлопка, никакой синтетики.

Также опубликовано видео, как можно изготавливать сумки для кенгуру.

Видео: Лесные пожары в Австралии - волонтеры шьют мешочки и одеяла для животных

Харьковчанка рассказала, что узнала о ЧП с пожарами в Австралии и гибели огромнейшего количества животных из сети, и после этого решила оказать помощь, чем может, передает местное издание NewsRoom.

"Решила помочь по возможности. Тем более, что у меня есть много материалов для этих изделий и немного свободного времени. Сделала пост на Facebook, несколько моих знакомых рукодельниц меня поддержали", - сказала Юлия.

Вместе с другими рукодельницами из разных городов Украины женщина собирает посылку, которую планирует отправить в пятницу.

Лесные пожары в Австралии - для помощи животным шьют специальные изделия (Фото: facebook.com/julya.ivanenko)

"Я связывалась с администраторами австралийской группы помощи, они сказали, что подобных изделий нужны тысячи, и каждое из них очень важно. Несмотря на то, что доставка займёт около месяца, по их словам, это не спринт, а марафон. Еще много времени пойдёт на лечение и реабилитацию животных. Я очень рада, что нашлись неравнодушные люди, готовые меня поддержать", - отметила Иваненко.

Волонтерка подчеркнула, что в Австралии животных и птиц массово переселяют в безопасные регионы, и для адаптации на новом месте им нужна помощь: в первую очередь речь идет о мешочках для кенгуру и гнездах для птиц.

Лесные пожары в Австралии - для помощи животным шьют специальные изделия (Фото: facebook.com/julya.ivanenko)