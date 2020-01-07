Жителей столицы Австралии призывают не выходить из дома из-за лесных пожаров

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Свои дома людей призывают не покидать ближайшие 48 часов

В столице Австралии Канберре воздуха стало настолько задымленным из-за лесных пожаров, что в понедельник, 6 января, местные власти призвали жителей оставаться дома. Об этом повідомяє РБК-Украина со ссылкой на DW.

Людям рекомендуют не выходить из своих домов в течение минимум 48 часов. Столичный аэропорт отменил много рейсов, музеи, магазины и университеты в городе закрыты.

"Пожары продолжают гореть и гореть еще на протяжении месяцев", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Тем временем на юго-восточном побережье страны прошел дождь, который немного облегчил борьбу пожарных с огнем. Однако в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория все еще горит около 170 пожаров.

Лесные пожары в Австралии не могут потушить с сентября 2019 года. Пламя охватило более 5,5 млн гектаров. Жертвами пожаров стали 24 человека. Почти 200 очагов горения до сих пор начисляется по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

Также сообщалось, что власти Австралии намерены выделить около 1,4 млрд долларов на восстановление после лесных пожаров.