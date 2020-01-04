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Мощные лесные пожары в Австралии сняли из космоса: масштаб катастрофы поражает

STYLERЖизнь    04.01.2020 - 19:48
Мощные лесные пожары в Австралии сняли из космоса: масштаб катастрофы поражает
Пожары в Австралии (фото: (commondreams.org)

Пожары в Австралии оставили в дыму почти все юго-восточное побережье страны

Пожары в Австралии, которые бушуют уже несколько месяцев, сняли из космоса. Масштаб бедствия поражает.Сейчас в штате Новый Южный Уэльс бушует 150 пожаров. Около 3600 пожарных ведут борьбу с огнем, в то время как сотни других подготовлены для борьбы с новыми вспышками. В некоторых районах пожарные отозваны для сохранения их собственной жизни.

Первый снимок сфотографировали в районе Бассова пролива и он был сделан с американского спутника Landsat-8 24 июля 2019 года. Второй снимок показывает тот же участок территории по состоянию на 1 января 2020 года.

Мощные лесные пожары в Австралии сняли из космоса: масштаб катастрофы поражает

После этого NASA сделало снимок 2 января, на коотром можно увидеть, насколько увеличилась площадь пожаров.

Мощные лесные пожары в Австралии сняли из космоса: масштаб катастрофы поражает

Площадь пожаров в Австралии (фото: NASA)

Как менялась площадь пожаров в Австралии (YouTube)

Напомним, что для борьбы с пожарами уже задействовали ВВС Австралии. В регион были направлены пять вертолетов и два судна Королевского австралийского военно-морского флота. Они доставят воду и топливо, окажут поддержку в борьбе с огнем и помогут в эвакуации.

Власти Австралии, вслед за самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, ввела чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Сиднее.

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