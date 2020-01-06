Факты о пожаре в Австралии взорвали сеть: тьма туристов

Пожары в Австралии (фото: commondreams.org)

Лесные пожары в Австралии охватили более 5,5 млн гектаров

Пожары в Австралии охватили юго-восточное побережье континента и бушуют уже несколько месяцев, а в результате бедствия погибли уже 24 человека и сотни миллионов животных. Местные власти намерены выделить около 1,4 миллиарда долларов на восстановление после катастрофы, а метеорологи предупреждают, что горящие леса начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня. В то же время в сети появились неожиданные факты о пожарах с призывом не разгонять панику.

Так, по словам главного исполнительного директора и соучредителя украинской компании, которая специализируется на поддержке стартапов, Макса Титова, в Австралии люди продолжают заниматься повседневными делами, ходят на работу и ужинают в ресторанах, а на Новый год "приехала просто тьма туристов".

"Последние 2 недели я провел в Австралии, и проехал на машине от Сиднея в Брисбен и обратно. Это что-то около 2000 км, через территории, которые неистово горят. Так что придется вам рассказать, как же все на самом деле", - говорится в его публикации на странице в Facebook.

Титов рассказал, что в Австралии действительно очень жарко - в Брисбене доходило до 32 градусов - и люди спасались в холодном океане от высокой температуры, а не потому, что "горит континент".

"Горят леса, а не города со всем населением. Жертвами стали пожарные, волонтеры непосредственно на передке, и фермеры, которые вовремя не покинули свое жилье, и решили бороться с пожаром", - написал он.

Также Титов поставил под сомнение огромные цифры о погибших животных - полмиллиарда - в результате бедствия и высказал мнение, что это звучит неправдоподобно и "в стиле Геббельса о Дрездене, кто-то хорошо дорисовал нолик".

"Животных конечно жаль, я сам видел на трассе труп обгоревшего кенгуру, которого вкусно жрал варан. Животных спасают, вывозят, лечат", - говорится в публикации.

Также Титов призвал желающих на самом деле оказать помощь в борьбе с огненной стихией и восстановлению передать средства по этой ссылке, и "заплатить волонтеру чеканной монетой", вместо того, чтобы постить новости о пожарах в сети.

Лесные пожары в Австралии (Фото: rspcansw.org.au)

"Изменение климата вызвало пожары. Власти Австралии молчат! Заговор! - во-первых климат в Австралии был и есть сухим и горячим, здесь ничего не поменялось. Во-вторых я видел эти леса, они настолько заряжены сухостоем, что нет ни одного варианта, при котором они бы не загорелись. А еще я здесь погуглил и нашел интересный факт - эвкалипт должен гореть, он размножается из-за пожаров. Теперь и вам с этим знанием жить.

По моему, далеко не экспертному, мнению, такие масштабные пожары являются следствием многолетнего сдерживания пожаров. По простому - лесам не давали гореть, материал набился, пока не достиг критической массы, как следствие вместо небольших локальных пожаров есть один, которая выглядит как до**аное инферно. Есть еще вариант, что из-за давления экоактивистов, значительное количество лесов отвели под заповедные зоны, и запретили за ними ухаживать. Думаю правда где-то посередине. Вообще, заговора нет, а глобальное потепление в данном случае не является катализатором", - написал Титов.

Также он отметил, что Австралия методично борется с пожаром, привлекая необходимые ресурсы, и паники нет.

"Да, это стихийное бедствие, да, жалко животных, но шерить фейки и нагонять панику еще никому не помогло. Будь, как кенгуру на фото, держи голову холодной, проверяй ресурс и не ной. Если хочешь помочь? - донать. Хочешь очень-очень помочь - езжай волонтером тушить пожар, спасать животных. ТОже не твой вариант? Ну тогда хотя бы пошерь этот пост, чтобы немного больше людей прочитали правду", - заключил он.

Лесные пожары в Австралии - появились неожиданные факты о бедствии (Фото: facebook.com/max.titov)