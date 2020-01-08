Масштабні пожежі в Австралії: українки допомагають рятувати тварин (фото)

Пожежі в Австралії, вже призвели до загибелі більше мільярда тварин і за даними екологів з Сіднейського університету і Всесвітнього фонду дикої природи континенту, в результаті лиха можуть бути повністю знищеними деякі вимираючі види. Україна вже заявила про готовність надати допомогу в гасінні вогненної стихії та може відправити близько 200 рятувальників ДСНС.

Тим часом у світі велика кількість людей, включаючи знаменитостей, збирають кошти для підтримки австралійських волонтерів, які займаються порятунком тварин.

Українці теж не залишилися осторонь, і крім фінансової допомоги також створюють спеціальні захисні вироби, щоб врятувати представників австралійської фауни.

Як пише харків'янка Юлія Іваненко на своїй сторінці в Facebook, щодня надходять уточнені дані по потребам. Дівчина шиє торбинки і ковдри для кенгуру та птахів.

"Торбинки повинні складатися з двох частин - зовнішньої і внутрішньої. На кожну зовнішню просять робити три внутрішні для того, щоб їх можна було вийняти і випрати. Розміри зовнішньої і внутрішньої торбинок вказані в таблиці. Перший стовпчик зовнішній, другий стовпчик внутрішній", - йдеться у публікації.

Лісові пожежі в Австралії - українці шиють торбинки і ковдри для тварин (Фото: facebook.com/julya.ivanenko)

Волонтерка зазначає, що все повинно бути виготовлене з бавовни, жодної синтетики.

Також оприлюднено відео, як можна виготовляти торбинки для кенгуру.

Відео: Лісові пожежі в Австралії - волонтери шиють торбинки і ковдри для тварин

Харків'янка розповіла, що дізналася про НП з пожежами в Австралії та загибель величезної кількості тварин з мережі, і після цього вирішила надати допомогу, чим може, передає місцеве видання NewsRoom.

"Вирішила допомогти по можливості. Тим більше, що у мене є багато матеріалів для цих виробів і трохи вільного часу. Зробила пост на Facebook, кілька моїх знайомих рукодільниць мене підтримали", - сказала Юлія.

Разом з іншими умільцями з різних міст України жінка збирає посилку, яку планує відправити в п'ятницю.

Лісові пожежі в Австралії - для допомоги тваринам шиють спеціальні вироби (Фото: facebook.com/julya.ivanenko)

"Я зв'язувалася з адміністраторами австралійської групи допомоги, вони сказали, що подібних виробів потрібні тисячі, і кожне з них дуже важливо. Незважаючи на те, що доставка займе близько місяця, за їх словами, це не спринт, а марафон. Ще багато часу піде на лікування і реабілітацію тварин. Я дуже рада, що знайшлися небайдужі люди, готові мене підтримати", - зазначила Іваненко.

Волонтерка наголосила, що в Австралії тварин і птахів масово переселяють у безпечні регіони, і для адаптації на новому місці їм потрібна допомога: у першу чергу мова йде про торбинки для кенгуру та гнізда для птахів.

Лісові пожежі в Австралії - для допомоги тваринам шиють спеціальні вироби (Фото: facebook.com/julya.ivanenko)