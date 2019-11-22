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Масштабну ДТП з Porsche влаштувала п'яна 19-річна киянка: спливли нові деталі

STYLERПодії    22.11.2019 - 22:09
Масштабну ДТП з Porsche влаштувала п'яна 19-річна киянка: спливли нові деталі
У Києві п'яна дівчина за кермом Porsche влаштувала масштабну ДТП (Фото: колаж РБК-Україна)

Друзі винуватиці аварії зняли номерні знаки з Porsche

Водійка елітного кросовера Porsche Macan R4, який 22 листопада в Києві потрапив у серйозну ДТП на Старонаводницькій та загорівся, перебувала за кермом у п'яному вигляді. 19-річна Владислава Євтягіна влаштувала серйозну аварію, яка лише дивом обійшлася без жертв. Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Сама дівчина потрапила в лікарню з підозрою на струс мозку.

Крім неї, в салоні перебували ще троє молодих людей. Повідомляється, що також напідпитку. Євтягіна надула в Драгер на 1,43 проміле.

Молода водійка люксового Porsche не впоралася з керуванням, коли спускалася вниз. В результаті іномарка виїхала на тротуар і збила 34 метрів дорожнього і направляючого пішохідного огородження, перекинулася і загорілася. Також машина зачепила припаркований легковик ВАЗ.

Водійка елітного Porsche, яка влаштувала серйозну ДТП в Києві, була п'яна (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Палаючий автомобіль загасили працівники бази КП "ШЕУ Печерського району". Вони ж і витягли всю компанію з перевернутого кросовера.

"Через деякий час на місце приїхали друзі бухої компашки на елітному коритці з днз AH3333, зняли номерні знаки з Porsche і намагалися відкупитися 100$ від власника Лади, в яку вони також влетіли", - йдеться в повідомленні.

Відео: У Києві сталася серйозна ДТП за участю елітного Porsche - водійка була п'яна

Користувачі мережі обурюються такою поведінкою за кермом і порівнюють 19-річну дівчину-водійку Porsche Macan R4 із Оленою Зайцевою, винуватицею моторошної ДТП у Харкові на Сумської з шістьма загиблими.

  • Ще одна зайка.
  • Погано. Дату свого народження вказувати.на номерних знаках погана прикмета.
  • На щастя, ніхто не постраждав. Батьки без мізків. Навіщо цій дитині така машина. Їй ремінь потрібен!
  • Хороша машина, раз після такого м'якушки навіть рот відкривається в драгер дути і запропонувати сотку. Папка буде знати яку купувати наступного разу, краш тест пройдено;
  • Вранці їхав на роботу бачив це.... дійсно моторошна картинка. Не дай бог, це був би день, ранок, вечір, купа людей. Жертви... як можна в такому віці (2000 року випуску), де батьки. Як такий курці довіряти авто... наше суспільство напевно єбан***ся.
  • Як дістали ці бухі "королеви життя" за кермом;
  • Чергова Зайцева, слава богу без жертв на вулиці!

Масштабну ДТП з Porsche влаштувала п'яна 19-річна киянка: спливли нові деталіМасштабну ДТП з Porsche влаштувала п'яна 19-річна киянка: спливли нові деталіМасштабну ДТП з Porsche влаштувала п'яна 19-річна киянка: спливли нові деталіМасштабну ДТП з Porsche влаштувала п'яна 19-річна киянка: спливли нові деталі

Скрін коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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