Масштабну ДТП з Porsche влаштувала п'яна 19-річна киянка: спливли нові деталі

У Києві п'яна дівчина за кермом Porsche влаштувала масштабну ДТП (Фото: колаж РБК-Україна)

Друзі винуватиці аварії зняли номерні знаки з Porsche

Водійка елітного кросовера Porsche Macan R4, який 22 листопада в Києві потрапив у серйозну ДТП на Старонаводницькій та загорівся, перебувала за кермом у п'яному вигляді. 19-річна Владислава Євтягіна влаштувала серйозну аварію, яка лише дивом обійшлася без жертв. Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Сама дівчина потрапила в лікарню з підозрою на струс мозку.

Крім неї, в салоні перебували ще троє молодих людей. Повідомляється, що також напідпитку. Євтягіна надула в Драгер на 1,43 проміле.

Молода водійка люксового Porsche не впоралася з керуванням, коли спускалася вниз. В результаті іномарка виїхала на тротуар і збила 34 метрів дорожнього і направляючого пішохідного огородження, перекинулася і загорілася. Також машина зачепила припаркований легковик ВАЗ.

Водійка елітного Porsche, яка влаштувала серйозну ДТП в Києві, була п'яна (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Палаючий автомобіль загасили працівники бази КП "ШЕУ Печерського району". Вони ж і витягли всю компанію з перевернутого кросовера.

"Через деякий час на місце приїхали друзі бухої компашки на елітному коритці з днз AH3333, зняли номерні знаки з Porsche і намагалися відкупитися 100$ від власника Лади, в яку вони також влетіли", - йдеться в повідомленні.

Відео: У Києві сталася серйозна ДТП за участю елітного Porsche - водійка була п'яна

Користувачі мережі обурюються такою поведінкою за кермом і порівнюють 19-річну дівчину-водійку Porsche Macan R4 із Оленою Зайцевою, винуватицею моторошної ДТП у Харкові на Сумської з шістьма загиблими.

Ще одна зайка.

Погано. Дату свого народження вказувати.на номерних знаках погана прикмета.

На щастя, ніхто не постраждав. Батьки без мізків. Навіщо цій дитині така машина. Їй ремінь потрібен!

Хороша машина, раз після такого м'якушки навіть рот відкривається в драгер дути і запропонувати сотку. Папка буде знати яку купувати наступного разу, краш тест пройдено;

Вранці їхав на роботу бачив це.... дійсно моторошна картинка. Не дай бог, це був би день, ранок, вечір, купа людей. Жертви... як можна в такому віці (2000 року випуску), де батьки. Як такий курці довіряти авто... наше суспільство напевно єбан***ся.

Як дістали ці бухі "королеви життя" за кермом;

Чергова Зайцева, слава богу без жертв на вулиці!

Скрін коментарів (facebook.com/KyivOperativ)